Muzaffarpur : मध्य विद्यालय सकरी ओवरआल चैंपियन, क्राइस्ट ज्योति को रनर-अप का खिताब

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा एवं योग संस्थान द्वारा आयोजित चार दिवसीय तृतीय मुजफ्फरपुर खेल महोत्सव का समापन रविवार को जंबल मार्च एवं पुरस्कार वितरण के साथ एलएस कालेज मैदान में हुआ। प्रतियोगिता में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सकरी सरैया ओवर आल चैंपियन बना जबकि क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल ने रनर-अप का खिताब जीता। एथलेटिक्स स्पर्धा के अंडर-10 वर्ग में क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल विजेता एवं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल,पनापुर उपविजेता, अंडर-12 वर्ग में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सकरी विजेता एवं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पनापुर उपविजेता, अंडर-14 वर्ग में सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पनापुर विजेता एवं किड्स कैंप इंटरनेशनल स्कूल उपविजेता तथा अंडर-16 वर्ग में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सकरी विजेता एवं लाइशियम इंटरनेशनल स्कूल उपविजेता रहा।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि नगर विधायक रंजन कुमार एवं सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने विभिन्न खेलों के विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता का संचालन क्लब के अध्यक्ष डा. संजय कुमार सिन्हा एवं मंच संचालन राजीव कुमार ने किया।

अन्य स्पर्धा का परिणाम इस प्रकार रहा वालीबाल : बालिका अंडर -16 वर्ग के फाइनल में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल ने शेमफोर्ड फ्यूचूरस्टिक स्कूल को 25-17 एवं 25-11 से, बालक अंडर -16 वर्ग मैच में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल ने डालफिन पब्लिक स्कूल को 25-22 एवं 25-18 से, अंडर - 14 बालक वर्ग डालफिन पब्लिक स्कूल ने प्रिस्टाइन चिल्ड्रन हाई स्कूल को 25-23 एवं 25-19 से हराकर चैंपियन बने।

फुटबाल - अंडर-16 बालक वर्ग में शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल विजेता एवं मुखर्जी सेमिनरी स्कूल उप-विजेता रहा जबकि बालिका वर्ग मध्य विद्यालय शिवराहा विजेता एवं चैपमैन गर्ल्स हाई स्कूल उपविजेता रहा। रस्साकशी : अंडर-16 बालक वर्ग में जवाहर नवोदय विद्यालय की टीम विजेता एवं क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल की टीम उप-विजेता तथा अंडर-16 बालिका वर्ग में किलकारी बाल भवन विजेता एवं मध्य विद्यालय हनुमान नगर उप-विजेता रही। खो-खो : अंडर-14 बालक वर्ग में मध्य विद्यालय सकरी सरैया पहले, प्रिस्टीन चिल्ड्रेन हाई स्कूल दूसरे एवं ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल तीसरे, अंडर-16 बालक वर्ग में मध्य विद्यालय सकरी सरैया पहले, किलकारी बाल भवन दूसरे एवं डीएवी बखरी तीसरे, अंडर-14 बालिका वर्ग में मध्य विद्यालय सकरी सरैया ने पहले, मध्य विद्यालय हरपुर दूसरे एवं प्रिस्टीन चिल्ड्रेन हाई स्कूल ने तृतीय, अंडर-16 बालिका वर्ग में मध्य विद्यालय सकरी सरैया पहले, क्राइस्ट ज्योति दूसरे एवं किलकारी बाल भवन की टीम तृतीय स्थान पर रही।

कबड्डी - अंडर-14 बालक वर्ग सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर ने प्रथम, जीडी मदर दूसरे एवं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने तृतीय, अंडर-16 बालक वर्ग में प्रेरणा पब्लिक स्कूल पहले, ब्लू स्काई स्कूल दूसरे एवं सत्यमेव वर्ल्ड स्कूल तीसरे, अंडर-14 बालिका वर्ग में मध्य विद्यालय हरपुर पहले, किड्स कैंप दूसरे एवं जीडी मदर तीसरे स्थान पर रही।