Muzaffarpur : लीची किसानों के लिए खुशखबरी, खास क्रेडिट कार्ड से बढ़ेगी ताकत
मुजफ्फरपुर में लीची किसानों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें खास क्रेडिट कार्ड मिलेगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में किसान-विज्ञानी संवाद में किसानों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । लीची के विशेषज्ञ किसान को क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने की पहल की जाएगी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र परिसर में नगर विधायक रंजन कुमार ने किसान-विज्ञानी के साथ संवाद किया।
केंद्र परिसर में भ्रमण के दौरान उद्यान रत्न किसान भोला नाथ झा ने स्टिंग बग की समस्या पर चर्चा की। बताया कि अगर समय रहते विशेष अभियान नहीं चलाया गया तो भारी नुकसान होगा।
किसानों ने बताया लीची प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति भी चिंताजनक है। सरकार व संबंधित विभाग तत्काल ठोस कदम उठाए तभी किसानों को राहत मिलेगी।
लीची की ढुलाई के लिए विभिन्न महानगरों तक विशेष ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराने व मुजफ्फरपुर से महानगरों के लिए सीधे ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाने के मुद्दे से अवगत कराया।
किसानों ने बताया बड़ी संख्या में लीची किसानों को विशेष किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। अलग योजना चलाने की आवश्यकता है। लीची टास्क फोर्स की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने पर किसानों ने बल दिया।
नगर विधायक ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है। लीची के निर्यात को बढ़ावा देने व वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे किसान की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। मौके पर केंद्र के प्रधान विज्ञानी डा.विनोद कुमार, डा. अभय कुमार, डा.प्रभात कुमार, डा.भाग्या विजयन, चमन कुमार, श्याम पंडित, अखंड प्रताप पांडेय आदि थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।