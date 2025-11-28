Language
    Muzaffarpur News : घर बैठे जानिए मुकदमों की हर अपडेट, ई-फाइलिंग के लिए मुफ्त में स्कैनिंग

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    Bihar news : मुजफ्फरपुर में अब घर बैठे मुकदमों की जानकारी और ई-फाइलिंग करना आसान हो गया है। अदालत परिसर में मुफ्त स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ई-फाइलिंग में मदद मिलेगी। मुकदमों की हर अपडेट अब घर बैठे ही मिल जाएगी, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

    ई–सेवा केंद्र में नई सुविधाओं का शुभारंभ करतीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह। सौ कोर्ट

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । व्यवहार न्यायालय के ई-सेवा केंद्र को और अधिक सुगम बनाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने शुक्रवार को नई सुविधाओं का शुभारंभ किया।

    ई-सेवा केंद्र में नई सुविधाओं के शुरू होने से अब अधिवक्तागण और पक्षकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना और भी सरल और त्वरित हो जाएगा। मुख्य नई सेवाएं जो तत्काल प्रभाव से शुरू हुई। इनमें कोई भी अधिवक्ता या पक्षकार घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपने मुकदमे की मुफ्त जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

    जेल में मुलाकात के लिए ई-मुलाकात पास का निबंधन मुफ्त में करवा सकेंगे

    ई-फाइलिंग के लिए आवश्यक कागजात की मुफ्त स्कैनिंग ई-सेवा केंद्र में कराई जा सकेगी। पक्षकार अपने बंदी स्वजन से जेल में मुलाकात के लिए ई-मुलाकात पास का निबंधन मुफ्त में करवा सकेंगे। वाद के पक्षकार अथवा अधिवक्तागण किसी भी वाद के निर्णय या आदेश की साफ्ट कापी पेन ड्राइव में प्राप्त कर सकेंगे।

    एसएमएस भेजकर भी केस की जानकारी मुफ्त में प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी

    विभिन्न न्याय कक्षों या संबंधित पीठासीन पदाधिकारी के प्रभारी की जानकारी भी निशुल्क प्राप्त की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में ई-कोर्ट ऐप को निशुल्क डाउनलोड करवा सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल से एक एसएमएस भेजकर भी केस की जानकारी मुफ्त में प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

    इस अवसर पर एडीजे-वन गिरधारी उपाध्याय, एडीजे विशेष पाक्सो कोर्ट नूर सुल्ताना, एडीजे सह अध्यक्ष कंप्यूटर कमेटी अमित कुमार सिंह, एडीजे प्रवीण कुमार सिंह, एडीजे मिथिलेश कुमार, सीजेएम राज कपूर, सब जज वन (पश्चिमी) सिम्मी कुजूर, एसीजेएम सह नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, एसडीजेएम (पूर्वी) राहुल कुमार, मुंसिफ (पूर्वी) निशांत कुमार ओझा, मुंसिफ (पश्चिमी) प्रिंस भारती, डीएसए सत्येंद्र कुमार, एसओ-एसए सांतनु कुमार, सुमित कुमार, एडवोकेट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष बीके लाल व महासचिव उमेश प्रसाद सिंह आदि मौजूद थे।