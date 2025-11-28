Muzaffarpur News : घर बैठे जानिए मुकदमों की हर अपडेट, ई-फाइलिंग के लिए मुफ्त में स्कैनिंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । व्यवहार न्यायालय के ई-सेवा केंद्र को और अधिक सुगम बनाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने शुक्रवार को नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। ई-सेवा केंद्र में नई सुविधाओं के शुरू होने से अब अधिवक्तागण और पक्षकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना और भी सरल और त्वरित हो जाएगा। मुख्य नई सेवाएं जो तत्काल प्रभाव से शुरू हुई। इनमें कोई भी अधिवक्ता या पक्षकार घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपने मुकदमे की मुफ्त जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

जेल में मुलाकात के लिए ई-मुलाकात पास का निबंधन मुफ्त में करवा सकेंगे ई-फाइलिंग के लिए आवश्यक कागजात की मुफ्त स्कैनिंग ई-सेवा केंद्र में कराई जा सकेगी। पक्षकार अपने बंदी स्वजन से जेल में मुलाकात के लिए ई-मुलाकात पास का निबंधन मुफ्त में करवा सकेंगे। वाद के पक्षकार अथवा अधिवक्तागण किसी भी वाद के निर्णय या आदेश की साफ्ट कापी पेन ड्राइव में प्राप्त कर सकेंगे।

एसएमएस भेजकर भी केस की जानकारी मुफ्त में प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी विभिन्न न्याय कक्षों या संबंधित पीठासीन पदाधिकारी के प्रभारी की जानकारी भी निशुल्क प्राप्त की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में ई-कोर्ट ऐप को निशुल्क डाउनलोड करवा सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल से एक एसएमएस भेजकर भी केस की जानकारी मुफ्त में प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।