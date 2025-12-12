Muzaffarpur : क्या अब शहर में नहीं दिखेंगे ग्रामीण आटो? बड़ा फैसला जल्द

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने की कवायद तेज कर दी गई है। बेलगाम हो चुके आटो व ई-रिक्शा पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासनिक पहल की जा रही है। 20 दिसंबर तक आटो व ई-रिक्शा के परिचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर उसे लागू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के आटो व ई-रिक्शा का शहर में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पिक एंड ड्राप सिस्टम लागू हो सकता है। इसके लिए शहर के चारों तरफ प्रवेश मार्ग पर निगरानी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के आटो व ई-रिक्शा यात्री को प्रवेश द्वार पर ही उतारेंगे। वहां से यात्री शहर के लिए अन्य आटो व ई-रिक्शा पकड़ेंगे। रिजर्व में भी रेलवे स्टेशन या शहर के अन्य स्थानों तक यात्री को लेकर नहीं जा जाएंगे। आपातकाल जैसे गंभीर मरीज को अस्पताल लाने व ले जाने में छूट दी जा सकती है।

परिचालन को लेकर कई जोन में बांटा जा सकता है। हर जोन व रूट के लिए आटो व ई-रिक्शा की संख्या तय होगी और उस पर नंबर अंकित किया जा सकता है। ऐसे वाहनों पर क्यूआरकोड भी लगाया जा सकता है।