    मुजफ्फरपुर जंक्शन के तीन यूटीएस काउंटरों पर विजिलेंस की छापेमारी, एक क्लर्क को पकड़ाया

    By Gopal Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:08 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर जंक्शन के तीन यूटीएस काउंटरों पर विजिलेंस की छापेमारी में एक क्लर्क को पकड़ा गया। विजिलेंस टीम ने अनियमितताओं की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ...और पढ़ें

    मुजफ्फरपुर जंक्शन के इसी यूटीएस काउंटरों पर विजिलेंस की छापेमारी हुई। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों के अनारक्षित टिकट (यूटीएस) काउंटरों पर यात्रियों से अधिक पैसे लेने की शिकायतें विजिलेंस अधिकारियों को मिल रही थीं।

    इस पर मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे पूर्व मध्य रेल मुख्यालय से आई तीन सदस्यीय विजिलेंस अधिकारियों की टीम ने एक साथ तीन टिकट काउंटरों पर छापेमारी की। काउंटर नंबर चार से 90 रुपये अधिक जब्त किए गए।

    उस काउंटर पर टिकट काट रहे वरीय वाणिज्य लिपिक प्रदीप कुमार की जब तलाशी ली गई तो अलग-अलग जेब से 300 व 1475 रुपये मिले। वरीय वाणिज्य लिपिक से टीम में इतने पैसे रखने को लेकर पूछताछ की तो उन्होंने काउंटर से मिले 90 रुपये को खुदरा नहीं रहने का कारण बताया।

    वहीं जेब से मिले पैसे के संबंध में दवा लेने के लिए घर से पैसे लाने की बात कही। वरीय वाणिज्य लिपिक प्रदीप कुमार के विरुद्ध विजिलेंस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए पूर्व मध्य रेल मुख्यालय के चीफ विजिलेंस आफिसर को रिपोर्ट बनाकर भेजी है। साथ ही 1775 रुपये सरकारी खजाने में जमा करा दिए। इस दौरान यूटीएस इंचार्ज केजी नंदन से भी पूछताछ की गई।

    बताया जा रहा कि मुजफ्फरपुर-चेरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस मंगलवार को खुलती है। इस ट्रेन के टिकट को लेकर अधिक राशि लिए जाने की भी शिकायत मिल रही थी। विजिलेंस की टीम छापेमारी करते हुए पहले एक नंबर टिकट काउंटर पर गई। वहां टिकट काट रहीं वरीय वाणिज्य लिपिक अमिता कुमारी के काउंटर से 155 रुपये कम मिले।

    विजिलेंस अधिकारी ने कहा काउंटर से पैसे अधिक मिले या कम मिले, दोनों अपराध की श्रेणी में ही आता है। विजिलेंस की टीम में महिला नहीं होने से उनकी तलाशी नहीं ली गई। मौके पर महिला आरपीएफ भी मौजूद नहीं थीं। इससे सही तरीके से जांच नहीं हो सकी।

    इसके अलावा काउंटर नंबर दो पर नीतेश कुमार की जांच में सब सही पाया गया। छापेमार दल में विजिलेंस अधिकारी कुमार नीरज, प्रवीण कुमार व अजीत कुमार झा शामिल थे।

    बताते हैं कि यात्रियों से अधिक पैसे लेने की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने काउंटरों पर पहले बाहर से जांच की। इसके बाद अंदर आकर काउंटर पर छापेमारी की। इस पर मामला पकड़ में आया।