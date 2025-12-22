मुजफ्फरपुर जंक्शन पर निर्माण की सुस्त रफ्तार, छह नंबर अधूरा, एक नंबर प्लेटफार्म के लिए मांगा ब्लाक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Junction News: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर चल रहे विश्वस्तरीय निर्माण कार्य की धीमी गति यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। सात और आठ नंबर प्लेटफार्म पर एक वर्ष से अधिक समय से कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक यह पूरी तरह तैयार नहीं हो सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी तरह छह नंबर प्लेटफार्म के लिए तीन महीने का ब्लाक लेकर काम शुरू किया गया था, लेकिन छह से सात महीने बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा है। स्थिति यह है कि छह और आधा एक नंबर प्लेटफार्म पर न तो पूरा शेड है, न कोच इंडिकेशन बोर्ड और न ही अनाउंसिंग सिस्टम की समुचित व्यवस्था।

अब रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की ओर से एक नंबर प्लेटफार्म को तोड़ने के लिए फिर से ब्लाक मांगा जा रहा है, जबकि इस प्लेटफार्म से प्रतिदिन 60 से 70 ट्रेनों का संचालन होता है। ऐसे में बिना शेड और कोच इंडिकेशन बोर्ड के इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए भारी परेशानी का सबब बन सकता है। बारिश की स्थिति में यात्रियों के ठहरने और आवाजाही को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि ब्लाक के दौरान यात्रियों की सुविधा कैसे सुनिश्चित की जाए।तीन वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य में अब तक केवल दो भवन ही पूरी तरह तैयार हो सके हैं, जबकि आगे की सभी इमारतों में कार्य अधूरा है।

एक नंबर प्लेटफार्म के ब्लाक से पहले नक्शा अनिवार्य समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान आरएलडीए के अधिकारियों ने एक नंबर प्लेटफार्म के निर्माण के लिए तीन महीने का ब्लाक मांगा। डीआरएम ने स्पष्ट किया कि प्लेटफार्म तोड़े जाने की स्थिति में यात्रियों की आवाजाही, प्रवेश और निकास की पूरी योजना पहले तैयार की जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि एक, दो, तीन, चार और पांच नंबर प्लेटफार्म पर यात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था का पूरा डायग्राम बनाकर प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद ही ब्लाक पर निर्णय लिया जाएगा। इस कार्य के लिए एरिया अफसर, इंजीनियरिंग, आरपीएफ और सिग्नल विभाग के अधिकारियों को शामिल कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

एक सप्ताह में लगेंगे कोच इंडिकेशन बोर्ड एक नंबर प्लेटफार्म के आधे हिस्से को बंद करने से पहले आधा एक और छह नंबर प्लेटफार्म पर एक सप्ताह के भीतर कोच इंडिकेशन बोर्ड (CIB) लगाने का आदेश दिया गया है। सिग्नल विभाग को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड लगने के बाद ही आधा एक नंबर प्लेटफार्म बंद किया जाएगा।