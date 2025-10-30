Language
    Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मोबाइल UTS से कट रहा जनरल टिकट, यात्रियों को मिली राहत

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु मोबाइल यूटीएस टिकट सेवा शुरू की गई है। समस्तीपुर रेलमंडल ने मुजफ्फरपुर समेत तीन स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की है, जहाँ कमर्शियल स्टाफ यात्रियों को टिकट दे रहे हैं। पहले यह प्रयोग कुंभ मेले में किया गया था। यात्रियों को अब अनारक्षित टिकट लेने में आसानी होगी।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुंभ मेले की तर्ज पर मुजफ्फरपुर जंक्शन (Muzaffarpur Junction) पर मोबाइल यूटीएस (अनारक्षित) टिकट कटना शुरू हो गया। यह सुविधा छठ पूजा में आने वाली यात्रियों की भीड़ के लिए किया गया है, ताकि यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने के लिए भटकना नहीं पड़े।

    पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर सहित सभी मंडलों को दस-दस मोबाइल यूटीएस दिए गए हैं। समस्तीपुर रेलमंडल के मुजफ्फरपुर समेत तीन बड़े स्टेशनों पर यात्रियों को यह सुविधा बुधवार से मिलने लगी।

    सीनियर डीसीएम समस्तीपुर अनन्या स्मृति ने कहा कि मुजफ्फरपुर में चार मोबाइल यूटीएस दिया गया है। इसके साथ दरभंगा, सहरसा और रक्सौल स्टेशन को भी दिया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बने होल्डिंग एरिया में टीटीई और कामर्शियल स्टाफ आने वाले यात्रियों को उससे टिकट दे रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि एक कमर्शियल स्टाफ तीन से पांच हजार रुपये का टिकट काट रहे हैं। इस सुविधा से यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली।

    बता दें कि रेलवे ने मोबाइल यूटीएस का इस्तेमाल प्रयागराज कुंभ मेले में प्रयोग के तौर पर किया था। यह मिशन सफल होने पर रेलवे बोर्ड के आदेश पर सभी जोन को खरीदारी कर मंडलों में वितरण करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद से सभी को दे दिया गया है।

    लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ी पर रेल कर्मियों की तैनाती:

    दरभंगा जंक्शन पर लिफ्ट में बच्चों के फंसने के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन के दो-तीन नंबर प्लेटफार्म के बीच लगे लिफ्ट की निगरानी शुरू हो गई है। दोनों जगहों पर रेल कर्मियों को शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाने को कहा गया है।