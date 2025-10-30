Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मोबाइल UTS से कट रहा जनरल टिकट, यात्रियों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुंभ मेले की तर्ज पर मुजफ्फरपुर जंक्शन (Muzaffarpur Junction) पर मोबाइल यूटीएस (अनारक्षित) टिकट कटना शुरू हो गया। यह सुविधा छठ पूजा में आने वाली यात्रियों की भीड़ के लिए किया गया है, ताकि यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने के लिए भटकना नहीं पड़े।

पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर सहित सभी मंडलों को दस-दस मोबाइल यूटीएस दिए गए हैं। समस्तीपुर रेलमंडल के मुजफ्फरपुर समेत तीन बड़े स्टेशनों पर यात्रियों को यह सुविधा बुधवार से मिलने लगी। सीनियर डीसीएम समस्तीपुर अनन्या स्मृति ने कहा कि मुजफ्फरपुर में चार मोबाइल यूटीएस दिया गया है। इसके साथ दरभंगा, सहरसा और रक्सौल स्टेशन को भी दिया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बने होल्डिंग एरिया में टीटीई और कामर्शियल स्टाफ आने वाले यात्रियों को उससे टिकट दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक कमर्शियल स्टाफ तीन से पांच हजार रुपये का टिकट काट रहे हैं। इस सुविधा से यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। बता दें कि रेलवे ने मोबाइल यूटीएस का इस्तेमाल प्रयागराज कुंभ मेले में प्रयोग के तौर पर किया था। यह मिशन सफल होने पर रेलवे बोर्ड के आदेश पर सभी जोन को खरीदारी कर मंडलों में वितरण करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद से सभी को दे दिया गया है।