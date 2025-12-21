मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बदली एंट्री व्यवस्था, गेट नंबर दो बंद, अब गेट एक से ही होगा प्रवेश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Railway Update: रेल यात्रियों के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रवेश व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा के निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया है। पुराने भवनों को ध्वस्त किए जाने के कारण जंक्शन का गेट संख्या दो बंद किया जा रहा है। अब यात्रियों को गेट संख्या एक से ही प्रवेश करना होगा।

गेट नंबर एक से प्रवेश करने वाले यात्री एस्केलेटर या आरओबी के माध्यम से प्लेटफार्म संख्या दो और तीन तक पहुंच सकेंगे। वहीं, प्लेटफार्म चार-पांच और छह से आठ पर जाने वाले यात्रियों को गेट संख्या तीन और चार से प्रवेश दिया जाएगा।

निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से जंक्शन परिसर में बड़े-बड़े सूचना होर्डिंग लगाए जाएंगे, ताकि बदली हुई व्यवस्था की जानकारी यात्रियों को समय रहते मिल सके। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने बताया कि पंपू पोखर स्थित कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग (सीटीबी) में रेलवे के सभी आपरेशनल कार्यालयों को जल्द शिफ्ट किया जाएगा। सीटीबी के पास पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में प्लेटफार्म संख्या एक से लेकर सात-आठ तक यात्रियों के लिए सुलभ शौचालयों की कमी है। सीटीबी में शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू होते ही प्लेटफार्म एक और सात-आठ के लिए शौचालय की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो।