जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । Platform 1 construction :मुजफ्फरपुर जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के तहत यात्रियों के आवागमन का रास्ता बदलने की तैयारी तेज हो गई है। दिसंबर के पहले सप्ताह से प्लेटफार्म नंबर एक पर प्रस्तावित निर्माण कार्य को देखते हुए पुराने पूछताछ केंद्र के पास से यात्रियों का प्रवेश बंद किया जाएगा।

यात्रियों को पार्सल कार्यालय के पास से बनाए जा रहे वैकल्पिक रास्ते से स्टेशन परिसर में प्रवेश करना होगा। रेलवे प्रशासन व रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को प्लेटफार्म नंबर एक पर स्थित वीआइपी रूम, वेटिंग हाल व अन्य कार्यालय कक्षों को आरएलडीए को सौंपने के लिए इन्वेंट्री तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इन कमरों में मौजूद सामान व संसाधनों का ब्योरा दर्ज किया गया ताकि निर्माण कार्य के लिए जगह खाली कराई जा सके।

पुराने ढांचे हटेंगे, नए निर्माण की होगी शुरुआत दिसंबर के पहले सप्ताह में प्लेटफार्म नंबर एक पर बड़ा ब्लाक लिया जाना है। इस दौरान पुराने ढांचों को हटाने व तोड़ने का काम होगा। इसके बाद इसी जगह आधुनिक सुविधाओं से जुड़े नए निर्माण शुरू होंगे।