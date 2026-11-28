संवाद सहयोगी, जयनगर। (मधुबनी)। जनकपुर धाम से अयोध्या के बीच सरयू कमला एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शनिवार से शुरू हुआ। जनकपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन दोपहर 1:10 बजे रवाना हुई।

इससे पहले सशस्त्र बल एपीएफ, नेपाल प्रहरी और रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। टीटीई ने यात्रियों के टिकट और पहचान पत्र जांचने के बाद उन्हें ट्रेन में प्रवेश दिया।

नेपाल एपीएफ के सुरक्षा घेरे में ट्रेन दोपहर 2:10 बजे जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां कस्टम विभाग, आरपीएफ, आरपीएसएफ, जीआरपी और एसएसबी के स्वान दस्ते ने यात्रियों के सामान की मेटल डिटेक्टर से जांच की। इसके बाद नेपाल एपीएफ ने सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दी।

कस्टम अधीक्षक जयनगर के सतीश कुमार, कुमार भवेश, सीतामढ़ी, पिपरौन और दरभंगा के अधीक्षकों तथा आरपीएफ के सहायक कमांडेंट राकेश कुमार सिंह, आरपीएसएफ इंस्पेक्टर कविन्द्र कुमार सिंह, पुखराज मीना, आरपीएफ प्रभारी वशिष्ठ कुमार और जीआरपी थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने जवानों के साथ ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की।