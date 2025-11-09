Language
    Muzaffarpur News: दिल्ली के ज्वेलर्स से 2.52 करोड़ की ठगी, दिल्ली पुलिस ने आभूषण कारोबारी को किया गिरफ्तार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:05 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरपुर के एक आभूषण व्यापारी को 2.52 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। व्यापारी पर दिल्ली के एक जौहरी से गहने खरीदने के बाद भुगतान न करने का आरोप है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। 

    दिल्ली के ज्वेलर्स से ढ़ाई करोड़ रुपये की ठगी में आभूषण कारोबारी गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दिल्ली के करोलबाग थाने की पुलिस ने शनिवार की रात आभूषण मंडी समेत कई जगहों पर छापेमारी कर आभूषण काराेबारी विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

    आरोपित दिल्ली के आभूषण कारोबारी से दो करोड़ 52 लाख 24 हजार 566 रुपये का जेवर मंगवाया था। बकाया का तगादा करने पर आरोपित ने कई चेक दिए जो बाउंस हो गया।

    मामले में सेंट्रल दिल्ली के बेदनपुरा इलाके के भव्या गोल्ड प्लाजा के प्रोपराइटर सौरभ बब्बर ने 23 सितंबर को करोलबाग थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें गोवर्धन राम रामाशीष प्रसाद गुप्ता ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अभिषेक गुप्ता, उसकी पत्नी मनीषा गुप्ता और उसके भाई विवेक गुप्ता को नामजद आरोपित बनाया था।

    आवेदन में कारोबारी ने कहा कि आरोपितों का उनके दुकान पर आना जाना था। आरोपितों ने पूर्व में कई छोटी खरीदारी में समय पर पेमेंट किए थे। उन्हें विश्वास में लेने के बाद आरोपितों ने उन्हें सोना और हीरा का अलग-अलग तीन आर्डर दिए।

    आरोपिताें के दुकान के कर्मी ओमप्रकाश के द्वारा उनके दुकान पर आकर जेवर प्राप्त किया। इसके दूसरे दिन आरोपितों ने डिलीवरी प्राप्त होने की पुष्टि की। हालांकि, आरोपितों के द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गया।

    दिल्ली से तगादा के लिए कर्मी को भेजने पर आरोपित नहीं मिला। खोजबीन में पता नहीं चला। इसके बाद उन्हें पता चला कि आरोपितों ने इस तरह से कई बाहरी कारोबारियों के साथ ठगी किया है।

    रुपये नहीं लौटाने पर उन्होंने सेंट्रल दिल्ली के करोलबाग थाने में प्राथमिकी कराई। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की टीम आरोपित से पूछताछ कर रही है। नगर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि दिल्ली के करोलबाग थाने की पुलिस नगर थाना के सहयोग से पुरानी बाजार इलाके में आरोपितों की तलाश में छापेमारी की। इसमें एक आरोपित विवेक गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।