मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में खुलेआम फेंका जा रहा मेडिकल कचरा, NRC के बगल में सुई-बैंडेज का ढेर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र के बगल में धड़ल्ले से मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है। इससे यहां आने वाले मरीज व स्वजन की सेहत पर असर पड़ रहा है। साथ ही अस्पताल में मेडिकल वेस्ट व अन्य कचरे को रखने और हटाने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। पोषण पुनर्वास केंद्र के पास इसका अंबार लग रहा है।

यहां टीकाकरण विभाग में उपयोग की गईं सुई, बैंडेज आदि सामग्री को ऐसे ही फेंका गया है। नियमानुसार इसे अलग-अलग बक्से में डालना है और बेला स्थित अपशिष्ट निष्पादन केंद्र में निपटारा भी विशेष तरीके से करना है। सरकारी व सभी निजी अस्पतालों को मेडिकल कचरा के उठाव के लिए अनुबंध करना है।

विडंबना यह है कि नर्सिंग होम को निर्देश देने वाला विभाग ही अपने परिसर में मेडिकल कचरे का अंबार लगाता है। इसकी जानकारी सदर अस्पताल के प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर चिकित्सक व कर्मियों को भी है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार, मेडिकल कचरा इधर-उधर फेंकने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। इससे बैक्टीरियल डायरिया, निमोनिया सहित अन्य गंभीर बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार खुले में मेडिकल वेस्ट को न तो फेंका जाना है और न ही इसे जलाया जाना है फिर भी खुले में ही मेडिकल कचरा पड़ा है।