सोना सस्ता, चांदी भी फिसली, शादी-विवाह के सीजन में बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur 22k gold rate: ग्लोबल ट्रेंड में बदलाव तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट का प्रभाव स्थानीय सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है।

नए सप्ताह के पहले दिन के बाजार की बात करें सोमवार को मुजफ्फरपुर के स्थानीय बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में कमी दर्ज की गई। पहले गोल्ड की चर्चा करते हैं। 22 कैरेट गोल्ड की बिक्री 1,16,200 प्रति 10 ग्राम में हुई। इसमें 650 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। 23 नवंबर 2025 को इसकी कीमत 1,16,850 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो उसकी कीमत सोमवार को प्रति 10 ग्राम 1,22,010 रुपये दर्ज की गई। वहीं 23 नवंबर 2025 को इसकी कीमत 1,22,690 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस तरह देखा जाए तो 680 रुपये की कमी हुई है।

आज का सोने का भाव (Muzaffarpur Gold Price Today) 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): 1,22,010

22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,16,200 सोना पिछले दिन की तुलना में करीब 680 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। ज्वेलर्स का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर स्थानीय बाजार पर भी दिख रहा है। कई ग्राहकों ने कीमतें स्थिर होने का इंतज़ार करते हुए खरीदारी को आगे बढ़ा दिया है।

चांदी का भाव (Muzaffarpur Silver Price Today) चांदी (1 किलो): ₹1,71,000

परिवर्तन: ₹1000 प्रति किलो कमी अब चांदी की बात करते हैं। स्थानीय बाजार में चांदी 1 लाख 71 हजार रुपये प्रति किग्रा की दर से बिकी। जबकि 23 नवंबर को इसकी कीमत 1 लाख 72 हजार रुपये थी। इस तरह से चांदी 1 हजार रुपये प्रति किग्रा सस्ती हो गई।