जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । गोबरसही आरओबी निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय ने पुल निर्माण निगम से करीब 62 करोड़ रुपये का आवंटन मांगा है।

निगम की ओर से यह प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जा चुका है। इसके तहत चार करोड़ की राशि आवंटित हुई है। शेष राशि मिलने में देरी हो रही है।

इधर, पुल निर्माण निगम ने मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर अक्टूबर की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत पुल व आरओबी निर्माण की अधिकतर योजनाओं का काम धीमा है और डेडलाइन भी फेल हो चुकी है। मुख्यालय ने तेजी से काम करने को कहा है।

मार्च में अखाड़ाघाट पुल का काम पूरा होने पर संशय अखाड़ाघाट पुल का निर्माण मार्च 2027 में पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक पिलर का काम पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा अधिग्रहण की भी प्रक्रिया अधूरी है। इसमें देरी की संभावना है।