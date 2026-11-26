गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। छठ के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के कारण बंद पार्सल सेवा अब फिर से शुरू हो गई है। 15 दिनों तक इंतजार करने के बाद गुरुवार से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सभी गंतव्यों के लिए पार्सल बुकिंग बहाल कर दी गई।

सेवा शुरू होते ही पार्सल कार्यालय में बाइक और अन्य सामान भेजने के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ गई। पहले दिन दिल्ली, आनंद विहार और गुजरात के लिए सबसे अधिक बाइक बुक की गईं। पार्सल सेवा बहाल होने से दूसरे शहरों में बाइक और अन्य सामान भेजने वाले लोगों को राहत मिली है।

छठ के दौरान 11 से 25 नवंबर तक लगी थी रोक छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 11 से 25 नवंबर तक पार्सल बुकिंग बंद कर दी थी। रेलवे का उद्देश्य भीड़ के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी से बचाना और ट्रेनों में आवागमन सुचारु रखना था। हालांकि, इस अवधि में पार्सल से सामान भेजने वाले व्यापारियों और आम लोगों को परेशानी हुई।

पहले दिन दिल्ली, आनंद विहार और गुजरात के लिए बुक हुई बाइक गुरुवार से पार्सल सेवा बहाल होते ही बुकिंग शुरू हो गई। पहले दिन बाइक भेजने वालों की संख्या अधिक रही। दिल्ली, आनंद विहार और गुजरात के लिए सबसे ज्यादा बाइक बुक की गईं। कई लोग सेवा बहाल होने का इंतजार कर रहे थे। दो दिन पहले से ही पार्सल कार्यालय पहुंचकर लोग बुकिंग शुरू होने के बारे में जानकारी ले रहे थे।