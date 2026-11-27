संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर)।Pusa Agriculture University : खेती से करोड़पति बनने का सपना अब बिहार के किसानों के लिए भी नई राह खोल सकता है। इसके लिए न बड़े खेत की जरूरत है और न ही भारी-भरकम निवेश की।

महज 10 गुणे 15 फीट के एक कमरे में औषधीय मशरूम यानी कीड़ा जड़ी (कॉर्डिसेप्स) की खेती कर सालाना एक करोड़ रुपये तक की कमाई संभव है।

डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के वैज्ञानिकों ने इसकी उन्नत तकनीक विकसित की है। विश्वविद्यालय की यह पहल खेती-किसानी में नया अवसर पैदा करने के साथ ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की उम्मीद जगा रही है।

देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य

डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरपीसीएयू), पूसा ने बिहार को उच्च मूल्य वाले औषधीय मशरूम उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. पीएस पांडे ने कहा कि बिहार की जलवायु मशरूम की सभी प्रजातियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल है।

कुलपति ने अपने संबोधन में कहा, बिहार की बदलती खाद्य संस्कृति का प्रमाण यह है कि राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मशरूम की खपत बढ़कर 4 से 5 किलो हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 300-400 ग्राम है।

शहरी क्षेत्रों के लिए कीड़ा जड़ी (कॉर्डिसेप्स) मशरूम सबसे बड़ा अवसर है। मात्र 10 गुणे 15 फीट के एक कमरे से एक करोड़ रुपये सालाना तक की आमदनी संभव है। इसके लिए न खेत चाहिए, न अधिक पूंजी और न ही अधिक मजदूर। केवल नियंत्रित वातावरण और वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय तकनीक और प्रशिक्षण से लेकर बाजार से जोड़ने तक किसानों व उद्यमियों के साथ खड़ा रहेगा। वर्तमान में राज्य में आयस्टर, बटन (श्वेत व ब्राउन), पैडी स्ट्रा और श्वेत दूधिया मशरूम की व्यावसायिक खेती सफलतापूर्वक हो रही है। इसके आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पिछले तीन साल में गैनोडर्मा (रिशी), किंग आयस्टर, इनोकी, सीजोफाइलम और कॉर्डिसेप्स (कीड़ा जड़ी) जैसे औषधीय मशरूम की उन्नत तकनीक विकसित की है।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के कुछ प्रगतिशील किसानों ने गैनोडर्मा और किंग आयस्टर का उत्पादन शुरू भी कर दिया है, जिससे आगामी दो से तीन वर्षों में पूरे बिहार में सभी औषधीय मशरूम की व्यावसायिक खेती का मार्ग प्रशस्त हो गया है।