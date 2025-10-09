नानी घर से निकली युवती का बाइक सवार बदमाशों ने किया अपहरण, प्रेम-प्रसंग होने का शक

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। बाइक सवार बदमाशों ने अहियापुर थाना इलाके नाजीरपुर मोहल्ले से एक युवती का अपहरण कर लिया है। अपहरण युवती के नानी के घर से अपने घर जाने के दौरान किया है।

मामले को लेकर उसकी मां ने थाना में प्राथमिकी कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। थानाध्यक्ष ने रोहन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।

नानी के घर से निकली थी युवती

हालांकि नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। युवती का कॉल रिकॉर्ड खंगाली जा रही है। टावर लोकेशन से युवती का पता लगाया जा रहा है। इधर, मां ने पुलिस को बताया है कि उसकी बेटी नानी के घर से मीनापुर जा रही थी।