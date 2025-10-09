Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नानी घर से निकली युवती का बाइक सवार बदमाशों ने किया अपहरण, प्रेम-प्रसंग होने का शक

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के अहियापुर में एक युवती का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया, जब वह अपनी नानी के घर से लौट रही थी। युवती की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन के आधार पर युवती की तलाश कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    युवती का बाइक सवार बदमाशों ने किया अपहरण

    केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। बाइक सवार बदमाशों ने अहियापुर थाना इलाके नाजीरपुर मोहल्ले से एक युवती का अपहरण कर लिया है। अपहरण युवती के नानी के घर से अपने घर जाने के दौरान किया है। 

    मामले को लेकर उसकी मां ने थाना में प्राथमिकी कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। थानाध्यक्ष ने रोहन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। 

    नानी के घर से निकली थी युवती

    हालांकि नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। युवती का कॉल रिकॉर्ड खंगाली जा रही है। टावर लोकेशन से युवती का पता लगाया जा रहा है। इधर, मां ने पुलिस को बताया है कि उसकी बेटी नानी के घर से मीनापुर जा रही थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नानी के घर से निकलते ही राजेश कुमार और मनोज राम दोनों बाइक से आया और उनकी बेटी को जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर ले गए। वह अपनी बेटी का बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। 

    पता चलने पर जब वह राजेश कुमार को फोन किया तो बोला तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे पता नहीं है। रास्ते में खोजने गया तो एक व्यक्ति ने बताया कि दो लड़का था। आपकी बेटी को बाइक की जबरदस्ती उठा कर ले गया है। राजेश कुमार की बहन सुधा देवी का भी हाथ पकड़ी हुई थी।