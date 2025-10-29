Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में आग लगने की घटनाओं से दहशत, 12 घंटे तक निकलता रहा धुआं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर में मंगलवार को सुबह से शाम तक तीन जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। आग की तेज लपटे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दिया। सुबह में रज्जू साह लेन में बिजली सामग्री के गोदाम में आग लगी। इसके एक घंटे बाद अंडीगोला में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई।

वहीं, शाम में सूतापट्टी धोबिया गली में आग लगी। कबाड़ गोदाम में आग इतनी भयावह थी कि समस्तीपुर व मोतीपुर से दमकल मंगवानी पड़ीं, फिर भी 12 घंटे बाद तक धुआं निकलता रहा। धुआं का गुबार आसमान में देख लोग घरों से बाहर निकल गए। दमकल के साथ स्थानीय लोग भी घरों का सबमर्सिबल खोलकर आग बुझाने में सहयोग किया।

गंभीर बात यह है कि रिहायशी इलाके में रद्दी पेपर, कूट का कई टन स्क्रैप खुले आसमान के नीचे जमा किया जा रहा था। सुबह छह बजे जिस वक्त आग लगी, लोग सूर्योपासना में थे या छठ घाट से लौट रहे थे। घर-आंगन में हुई पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे।

इस बीच लोग सड़क पर बम-पटाखा उड़ा रहे थे। स्थानीय लोग कबाड़ गोदाम में आतिशबाजी से आग लगने की आशंका जता रहे थे। सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी आरएन पांडेय ने बताया अग्निसुरक्षा का कोई सामग्री नहीं थी, न उसने एनओसी लिया है। रिहायशी इलाके में रद्दी कागज का गोदाम होना ही नहीं चाहिए था। इसकी जांच रिपोर्ट पटना मुख्यालय भेजी जाएगी।

रज्जू साह लेन रमना में बिजली सामान रखे आवासीय गोदाम में लगी आग रज्जू साह लेन हरिसभा चौक राधा कृष्ण मंदिर के बगल स्थित बिजली सामग्री रखे आवासीय गोदाम में मंगलवार सुबह आग लग गईं। इलेक्ट्रिक व्यवसायी अमर इलेक्ट्रिक संजय उर्फ संजू मल्होत्रा के आवासीय व उनके पीछे व बगल के परिसर में गोदाम और आफिस है। उसमें रखा वायरिंग का प्लास्टिक पाइप के साथ अन्य सामग्री जल गई।

आवास के बगल में खाली जमीन वाला गोदाम बच गया। आग लगने के बाद गोदाम से निकल रहे धुआं के आसमान में उड़ रहे गुबार को देख आसपास के लोग डर गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की तीन बड़ी दमकल पहुंचीं। दो घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर नगर एएसपी वन सुरेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे।

घर के सदस्यों ने आतिशबाजी तो कुछ लोगों ने शाट-सर्किट से आग लगने की आशंका जता रहे थे। नगर एएसपी ने कहा कि शहर का रिहायशी इलाका है और ऐसे जगहों में ज्वलनशील सामान तो रखना नहीं चाहिए। सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी आरएन पांडेय ने कहा कि ज्वलनशीन सामग्री रखने के बाद भी आग से सुरक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं किया। फायर विभाग से एनओसी भी नहीं लिया गया गया। समय से दमकल नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना होती। पटाखा से आग लगी है। उसका अवशेष भी मिला है। उसे सीज किया गया है।

सूतापट्टी में कपड़ा दुकान की छत पर कार्टन में लगी आग उत्तर बिहार कपड़े का हब कहे जाने वाले सूतापट्टी धोबिया गली में शाम में आग लग गई। कपड़े के थोक कारोबारी सुशील मुंशी के साड़ी संगम होलसेल दुकान के छत पर रखे कार्टन व प्लास्टिक में आग लगी। संकीर्ण गली होने व आग की लपटें तेज होने से वहां कारोबारियों में अफरातफरी मच गई।

छठ पर्व को लेकर घर में खुशियां मना रहे लोगों में भय का माहौल बन गया। तीन तल्ले की भवन के ऊपर आग लगने से सभी तल्ले पर धुआं घुस गया। धोबिया गली के बगल के शांत मार्केट में भी कारोबारियों के बीच आग की लपट आने की आशंका घिर गए।