    Muzaffarpur News: खाद की कालाबाजारी में दो विक्रेताओं पर प्राथमिकी, आठ की लाइसेंस रद

    By Amrendra Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:01 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दो विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, साथ ही आठ विक्रेताओं के लाइसेंस रद कर दिए ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    किसान भवन में आयोजित उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारी और जनप्रतिनिधि। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कृषि टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक में खाद की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की गई। समीक्षा में सामने आया कि दो उर्वरक विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि आठ विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुरौल और गायघाट प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारियों से धान क्रय में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। बैठक में रबी मौसम के दौरान उर्वरक उपलब्धता, बीज वितरण, धान अधिप्राप्ति, आत्मा, मत्स्य संसाधन, लघु सिंचाई, मनरेगा तथा जल-जीवन-हरियाली अभियान की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

    जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि रबी मौसम को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। छापेमारी के दौरान दो उर्वरक विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जबकि आठ विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद की गई है।

    डीएम ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक अवश्य कराएं। साथ ही प्रत्येक प्रखंड में विशेष टीम बनाकर थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों की जांच करने का आदेश दिया।

    उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसानों को उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। बैठक में बीज वितरण की अद्यतन स्थिति और रबी फसलों के आच्छादन की समीक्षा की गई।

    मुरौल और गायघाट प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारियों की अधिप्राप्ति प्रगति असंतोषजनक पाई गई, जिस पर डीएम ने स्पष्टीकरण मांगते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी सहकारिता पदाधिकारी पैक्स के माध्यम से धान खरीद में तेजी लाएं और छोटे किसानों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ें। किसानों को उनके धान का उचित मूल्य दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी तुषार कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री तथा अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) सुधीर कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।