    मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन इथनाल प्लांट के मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत

    By SANJIV KUMAR SINHAEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    Muzaffarpur Ethanol Plant: मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर ओपी क्षेत्र के पानापुर में निर्माणाधीन इथनाल प्लांट पर काम करने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थि

    Suspicious Death: बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। जागरण

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Bihar Industrial Accident : मुजफ्फरपुर जिले में निर्माणाधीन इथनाल प्लांट पर काम करने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं मृतक के स्वजनों में कोहराम मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला राजेपुर ओपी क्षेत्र के पानापुर इलाके का है। यहां इथनाल प्लांट के समीप बने एक कमरे में सोए युवक की अचानक मौत हो गई। सुबह जब वह नहीं उठा तो आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनगांव निवासी मैनेजर दूबे के पुत्र राज कुमार दूबे के रूप में हुई है। वह पानापुर में निर्माणाधीन इथनाल प्लांट में मजदूरी करता था।

    घटना की सूचना मिलते ही मृतक के स्वजन मौके पर पहुंच गए। बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग और परिचित स्वजनों को ढांढस बंधाते नजर आए।

    फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।