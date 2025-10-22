Language
    Muzaffarpur Election 2025: 11 विधानसभा सीटों से 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में दिखाएंगे दम

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर में 2025 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन उम्मीदवारों के मैदान में आने से मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है। वे मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिससे चुनाव में रोमांचक स्थिति बन सकती है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर।Bihar Election 2025 / Bihar chunav 2025 / Bihar vidhan sabha chunav 2025:बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले के सभी 11 विधानसभा सीटों पर 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं।

    इसमें से 58 उम्मीदवार निर्दलीय भी हैं, जो विस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन सभी को सिंबल उपलब्ध हो चुका है और ये भी चुनाव के प्रचार में उतर गए हैं।

    कुढ़नी में सबसे अधिक 10 और इसके बाद मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर नौ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पारू में कुल उम्मीदवारों की संख्या 10 है, इसमें पांच निर्दलीय हैं।

    मुजफ्फरपुर विधानसभा से दो वार्ड पार्षद भी संजय केजरीवाल और कन्हैया कुमार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से संजय नाम के तीन उम्मीदवार हैं और तीनों निर्दलीय हैं।

    जबकि साहेबगंज में कुल उम्मीदवारो की संख्या 13 है। इसमें अलग-अलग पार्टी से चुनाव लड़ने वालों की संख्या मात्र पांच है, जबकि आठ निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। गायघाट और बोचहां में सबसे कम एक-एक ऐसे उम्मीदवारों की संख्या है।

    तेज प्रताप की पार्टी से भी दो उम्मीदवार

    राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने जन शक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई।

    इस पार्टी की टिकट पर दो उम्मीदवार गायघाट से उमेश प्रसाद सिंह और कुढ़नी से मो. गुलाम मासूम चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य नौ विधानसभा में इस पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं है।

    निर्दलीय में चर्चित नाम अशोक सिंह

    पारू से इस बार अशोक सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से उनका टिकट काट दिया गया था। यह सीट एनडीए गठबंधन के तहत रालोमो के खाते में चली गई। इसके बाद अशोक सिंह ने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। पारू से वे चार बार से विधायक हैं।

    पिछले विधानसभा चुनाव में 61 थे निर्दलीय उम्मीदवार

    वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जिले के सभी विस सीटों पर 61 उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी ने भी जीत दर्ज नहीं की थी। उस दौरान गायघाट विधानसभा में 31 में से 14 निर्दलीय ने चुनाव लड़ा था।

    निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या :

    विधानसभा निर्दलीय
    गायघाट 01
    बोचहां 01
    कुढ़नी 10
    मुजफ्फरपुर 09
    कांटी  04
    बरुराज 04
    पारू 05
    साहेबगंज 08
    औराई  02
    सकरा  02
    कुल 58

     2020 के चुनाव में निर्दलीय उकी संख्या

    विधानसभा निर्दलीय
    गायघाट 14
    बोचहां 04
    कुढ़नी 03
    मुजफ्फरपुर 08
    कांटी  04
    बरुराज 05
    पारू 05
    साहेबगंज 05
    औराई 04
    सकरा   02
    कुल 61