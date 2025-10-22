Muzaffarpur Election 2025: 11 विधानसभा सीटों से 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में दिखाएंगे दम

बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर।Bihar Election 2025 / Bihar chunav 2025 / Bihar vidhan sabha chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले के सभी 11 विधानसभा सीटों पर 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं।

इसमें से 58 उम्मीदवार निर्दलीय भी हैं, जो विस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन सभी को सिंबल उपलब्ध हो चुका है और ये भी चुनाव के प्रचार में उतर गए हैं।

कुढ़नी में सबसे अधिक 10 और इसके बाद मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर नौ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पारू में कुल उम्मीदवारों की संख्या 10 है, इसमें पांच निर्दलीय हैं।

मुजफ्फरपुर विधानसभा से दो वार्ड पार्षद भी संजय केजरीवाल और कन्हैया कुमार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से संजय नाम के तीन उम्मीदवार हैं और तीनों निर्दलीय हैं।

जबकि साहेबगंज में कुल उम्मीदवारो की संख्या 13 है। इसमें अलग-अलग पार्टी से चुनाव लड़ने वालों की संख्या मात्र पांच है, जबकि आठ निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। गायघाट और बोचहां में सबसे कम एक-एक ऐसे उम्मीदवारों की संख्या है।

तेज प्रताप की पार्टी से भी दो उम्मीदवार

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने जन शक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई।

इस पार्टी की टिकट पर दो उम्मीदवार गायघाट से उमेश प्रसाद सिंह और कुढ़नी से मो. गुलाम मासूम चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य नौ विधानसभा में इस पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं है।

निर्दलीय में चर्चित नाम अशोक सिंह

पारू से इस बार अशोक सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से उनका टिकट काट दिया गया था। यह सीट एनडीए गठबंधन के तहत रालोमो के खाते में चली गई। इसके बाद अशोक सिंह ने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। पारू से वे चार बार से विधायक हैं।