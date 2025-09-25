Navratri 2025: दुर्गा पूजा में मुजफ्फरपुर की कई सड़कें वन-वे, कई रूट पर वाहनों का नहीं होगा प्रवेश

मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर के कई मार्गों को एकतरफा किया गया है जबकि कुछ मार्गों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। रूट की जानकारी के बिना निकलने पर जुर्माना लग सकता है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग के लिए कई स्थानों को निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

दुर्गा पूजा में मुजफ्फरपुर की कई सड़कें वन-वे, कई रूट पर वाहनों का नहीं होगा प्रवेश