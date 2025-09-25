Navratri 2025: दुर्गा पूजा में मुजफ्फरपुर की कई सड़कें वन-वे, कई रूट पर वाहनों का नहीं होगा प्रवेश
मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर के कई मार्गों को एकतरफा किया गया है जबकि कुछ मार्गों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। रूट की जानकारी के बिना निकलने पर जुर्माना लग सकता है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग के लिए कई स्थानों को निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नवरात्र में मां दुर्गा के दर्शन को निकलें तो पहले रूट की जानकारी अवश्य रखें। इसे नजरअंदाज करने पर परेशानी के साथ जुर्माना भी हो सकता है। दशहरा को लेकर सुगम यातायात के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। कई रूटों को वन-वे किया गया है तो कई पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। यह दो अक्टूबर तक लागू रहेगा।
परिवहन विभाग ने पर्व को लेकर रूट चार्ट बनाकर जिलाधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा।
दुर्गा पूजा के लिए बनाया गया रूट चार्ट
- पूर्व से जिन रास्तों पर एकतरफा (वन-वे ट्रैफिक) नियम लागू है वहां यह लागू रहेगा।
- महेशबाबू चौक से जूरनछपरा की ओर वाहन आएंगे, लेकिन जूरनछपरा से महेशबाबू चौक की ओर नहीं जाएंगे। उसी प्रकार समाहर्ता आवास मोड़ से इमलीचट्टी होते हुए माड़ीपुर पुल व महेशबाबू चौक की ओर वाहन जाएंगे, लेकिन कोई भी वाहन उस मार्ग से वापस नहीं आएगा।
- पानी टंकी (मिठनपुरा थाना अंतर्गत) के पास जो भी बैरिकेडिंग लगाई गई है वह अस्थाई (खुलने/लगने वाली) है। उसी रास्ते वीआइपी व वरीय अधिकारी तथा आवश्यकता पड़ने पर दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल का आवागमन देवी मंदिर में होगा।
- हरिसभा चौक के पास बैरिकेडिंग व कोई भी सवारी बाइक, रिक्शा आदि देवी मंदिर की ओर नहीं जाएगा। सिर्फ पैदल ही देवी मंदिर की ओर जाएंगे।
- कल्याणी चौक से देवी मंदिर की ओर जाने वाली सवारियों बाइक/रिक्शा आदि छोटी कल्याणी अमर सिनेमा, मिठनपुरा, पानी टंकी चौक तक ही जाएंगे। जिला स्कूल में पार्किंग होगी व देवी मंदिर पैदल जाएंगे।
- मुखर्जी सेमिनरी स्कूल रोड के दक्षिण छोर (देवी मंदिर की ओर) तरफ बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर सवारी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। अति आवश्यक सेवा को छोड़कर।
- एलआइसी लेन के दक्षिण छोर (देवी मंदिर की ओर) तरफ बैरिकेडिंग लगी रहती है। उस ओर से सवारी गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा। एलआइसी लेन के उत्तर छोर (अमर सिनेमा रोड) पर भी अस्थायी बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर से सवारी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा।
- देवी मंदिर रोड से पूर्व गुरुद्वारा के सटे पूरब व पश्चिम तरफ बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर से सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा।
- देवी मंदिर रोड से पश्चिम विमेन्श हास्टल रोड के पश्चिम तरफ बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर से सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा।
- देवी मंदिर रोड से पश्चिम तरफ स्थित रज्जू साह लेन उत्तरी छोर पर भी बैरिकेडिंग लगी रहेगी।
- केदारनाथ रोड से कल्याणी चौक की ओर जाने वाली गाड़ियां कल्याणी व मोतीझील की ओर जा सकती है। कोई भी गाड़ी जवाहरलाल रोड से नहीं जाएगी। अति आवश्यक सेवा को छोड़कर।
- एलाईट होटल मोड़ से टावर की ओर जाने वाली गाड़ियां सूतापट्टी मुख्य बाजार होकर मस्जिद मोड़ के पास सरैयागंज टावर मेन रोड में निकलेंगी।
- जीरोमाइल से कोई भी वाहन अखाड़ाघाट की ओर नहीं जाएगा।
- अखाड़ाघाट रोड से पुल की तरफ सरैयागंज टावर की ओर जाने वाली गाड़ियां तेजपाल चौक से सिकंदरपुर स्टेडियम, रानी सती मंदिर, करबला मोड़ होते हुए कचहरी के पास कंपनीबाग रोड में निकलेंगी।
- थाना चौक से होकर कोई भी सवारी गाड़ी या बाइक कल्याणी चौक की ओर नहीं जाएगी। थाना चौक से तिलक मैदान होते हुए जवाहरलाल रोड होकर कल्याणी की ओर जाएगी।
- अघोरिया बाजार से हरिसभा जाने वाली सवारी गाड़ियां आमगोला रेलवे पुल होकर हरिसभा चौक से बाएं दीवान रोड, मस्जिद मोड़ होकर कल्याणी चौक की ओर जाएंगी। किसी भी परिस्थिति में सवारी गाड़ियां हरिसभा चौक से आगे नहीं जाएंगी।
- गोला दुर्गा स्थान के पंकज मार्केट की ओर से जाने वाली गाड़ियों को पंकज मार्केट के सामने दक्षिण तरफ न्यू मार्केट आदर्श विद्या मंदिर की ओर मोड़ दिया जाएगा जो उत्तर बिहार चेंबर आफ कामर्स के पास होकर जवाहरलाल रोड में निकलेंगी। पंकज मार्केट से टावर की ओर कोई भी सवारी गाड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन टावर से पंकज मार्केट की ओर जा सकती है।
- मूर्ति विसर्जन के दिन अखाड़ाघाट पुल के उत्तर की ओर से यातायात नियंत्रण के लिए जीरोमाइल की ओर से अखाड़ाघाट पुल की तरफ सभी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा।
- कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा, केवल सरकारी बस गोबर सही चौक से माडीपुर पुल होते हुए सरकारी बस स्टैंड तक आएगा व उसी रास्ते से वापस जाएगा।
- पुरानी बाजार नाका से गोला रोड दुर्गा मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। (अति आवश्यक सेवा छोड़कर) वैकल्पिक रास्ता पुरानी बाजार नाका से बाएं प्रभात सिनेमा मोड़ से होकर, छाता बाजार चौक की ओर आएगा।
- कृष्णा टाकीज के सामने दक्षिण गोला बांधा रोड से गोला रोड पेट्रोल पंप की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- कच्ची पक्की चौक, रामदयालु रेलवे गुमटी, गोबर सही चौक, पावर हाउस चौक, बैरिया गोलंबर, जीरोमाइल, पक्की सराय चौक, मिठनपुरा चौक, देवी मंदिर से हरिसभा चौक तक, अखाड़ाघाट उत्तरी भाग में बैरिकेडिंग।
- रामदयालु गुमटी के आगे कट अघोरिया बाजार मोड़ के पहले से दो चक्का व चार चक्का वाहन कलमबाग की तरफ जाएंगे।
- बैरिया बस स्टैंड से खुलने वाली बस जो दरभंगा, मधुबनी जाती है, वे सभी जीरोमाइल अहियापुर चौक होते हुए जाएंगी और सीतामढ़ी जो बस जाती है, वे सभी जीरोमाइल मेडिकल ओवरब्रिज होते हुए जाएंगी, लेकिन उक्त जिले से आने वाली कोई भी बस जीरोमाइल से नहीं आएगी। सभी बसें सुधा मोड़ चांदनी चौक बैरिया गोलंबर होते हुए बैरिया बस स्टैंड आएंगी।
यहां बनेगा पार्किंग स्थल
- खुदीराम बोस स्टेडियम कंपनीबाग
- एलएस कॉलेज
- जिला स्कूल
- महिला शिल्प कला भवन, बनारस चौक
- आरडीएस कॉलेज
- बीबी कॉलेजिएट
- डीएन हाईस्कूल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।