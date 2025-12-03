समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर का सफर होगा आसान, 97 लाख से होगा हाई लेवल ब्रिज के एप्रोच पथ का निर्माण
मुजफ्फरपुर के दिघरा-बटलर पथ पर 97 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल के एप्रोच पथ का निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और संवेदक रंजना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दिघरा-बटलर पथ में उच्च स्तरीय पुल के एप्रोच पथ निर्माण का टेंडर फाइनल हो गया है। इसका निर्माण करीब 97 लाख से होगा। पथ निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्यवाही जारी कर दी है।
बताया गया कि दो संवेदकों ने टेंडर भरा था। इसमें संवेदक रंजना राकेश को कम बोली लगाने पर टेंडर दिया गया। इस कार्य को तीन माह में पूरा करना है। दोनों ओर से भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
इस पुल से आवागमन शुरू होने से दिघरा-बटलर रोड में लगने वाला जाम समाप्त हो जाएगा। यह मार्ग समस्तीपुर की ओर से शहर आने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
वहीं, बेला औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहन इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। वर्तमान पुल जर्जर होने के साथ संकीर्ण हो चुका है। इसके बगल में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किया गया था।
करीब दो वर्ष से पुल तैयार है। अब इसका एप्रोच बनेगा। यह टू लेन पुल है। वर्तमान पुल से एक बार में एक तरफ से ही वाहन का आवागमन होता है। नारायणपुर समपार फाटक भी है। इसके बंद होने के दो-दो घंटे तक जाम रहता है।
पुल के चालू होने से जो वाहन समस्तीपुर की ओर से शहर में प्रवेश करते हैं उन्हें कच्ची पक्की होकर आने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक लोड भी रामदयालु-अघोरिया बाजार में कम होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।