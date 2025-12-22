डिप्टी सीएम के जिले में रहते बदमाशों का दुस्साहस, मुजफ्फरपुर में सीएसपी से लाखों की लूट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Crime News Today: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के जिले में रहते बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए दिनदहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सकरा प्रखंड के रियारपुर थाना क्षेत्र के मड़वन चौक के समीप सोमवार को बाइक सवार अपराधियों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) से करीब ढाई लाख रुपये लूट लिए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के मड़वन चौक के समीप सोमवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) से 2.5 लाख रुपये लूट लिए। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मड़वन चौक स्थित सीएसपी केंद्र पर बाइक से पहुंचे अपराधियों ने हथियार के बल पर वहां मौजूद नकदी लूट ली और फरार हो गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार लूट की राशि ढाई लाख रुपये के बीच बताई जा रही है।