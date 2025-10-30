Language
    Muzaffarpur News: नशे में धुत्त होकर आया पिता, बेटी ने डायल कर दिया 112; फिर जो हुआ...

    By Keshav Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एक बेटी ने शराबी पिता के गाली-गलौज करने पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, एक अन्य घटना में, अहियापुर में एक युवक ने नशे में अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    नशे में धुत्त होकर आया पिता, बेटी ने डायल कर दिया 112 (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शराब पीकर बेटी को गाली-गलौच करना पिता को महंगा पड़ गया। नशे में धुत्त होकर पहुंचे पिता के गाली-गलौच करते ही बेटी ने मोबाइल निकाला और डायल 112 पर फोन लगा दिया। शिकायत सुनकर पुलिस पहुंची तो पिता ने फरार होने की कोशिश की।

    हालांकि, बेटी ने नशे में धुत्त पिता का लोकेशन बताकर पकड़वा दिया। मौके से गिरफ्तार कर पुलिस उसे थाना लेकर आई। इधर, शराबी की पत्नी भी उससे परेशान थी और पकड़े जाने की सूचना मिलते ही वह थाने पहुंची।

    मामले को लेकर अहियापुर थाना के लकड़ीढ़ाई की ज्योति देवी ने थाने में आवेदन दिया है। उसने पति आनंद साह को आरोपित किया है। थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि ज्योति देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर नशे की हालत मे पकड़े गए आनंद साह को कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है।

    ज्योति ने शिकायत की थी अक्सर वह नशे की हालत में आता है। घर के लोगों के साथ गाली-गलौच करता है। घर का सामान ले जाकर दुकान में बेचकर शराब पी जाता है। इससे परिवार के लोग तंग आ चुके थे। समझाने के बाद भी आरोपित पर कोई असर नहीं था।

    नशे में धुत्त होकर सरैयागंज रोड में हंगामा करते युवक गिरफ्तार:

    नगर थाने की पुलिस ने सरैयागंज रोड में नशे में धुत्त होकर हंगामा करते एक युवक को पकड़ा है। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा। जवानों के सहयोग से उसे पकड़ा गया। उसकी पहचान सिकंदरपुर थाना के लकड़ीढ़ाही निवासी कुमार गोविंद के रूप में हुई। उसके विरुद्ध प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    अहियापुर में नशे मे धुत्त बेटे ने मां को चाकू गोदा

    दूसरी ओर, अहियापुर थाना के अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर में एक बेटे ने नशे की हालत में अपनी ही मां पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले में आरोपित बेटे की मां घायल हो गई। उसके गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित महिला सरताज खातून ने मामले को लेकर अपने बेटे मोहम्म्द राजा को आरोपित की है।

    थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर, सरताज खातून ने पुलिस को कहा कि वह अपने घर के दरवाजे पर थी। इसी समय उसका लड़का मोहम्मद राजा शराब के नशे में कहीं से पीकर घर आया और घर में उपद्रव मचाने लगा। जब उसे रोकने की कोशिश की, तो वह गाली-गलौज करते हुए चाकू से जानलेवा हमला किया। चाकू उसके बाए हाथ में लगकर हाथ कट गया।