Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरपुर में सिलेंडर विस्फोट: छह घर खाक, कई घायल

    By Keshav KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:21 AM (IST)

    आज सुबह मुजफ्फरपुर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 6 घर जलकर राख हो गए और 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट

    केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। जिले के सुस्ता पंचायत के पासवान टोला में शुक्रवार की सुबह गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। जिससे छह लोग झुलसे गए। छह घर जलकर राख हो गया। सभी घर एक दूसरे से सटा हुआ था। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने झुलसे लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर लोगों की भीड़ भाड़ जुटी रही। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के इलाज और मुआवजा की मांग कर रहे थे‌।पीड़ितों में रामजी पासवान, गौतम कुमार, रिंकू देवी, मनीष समेत दो छोटे - छोटे बच्चे हैं। 

    स्वजन ने बताया कि आज ही सिलेंडर एजेंसी से लेकर आए थे। खाना बनाने के लिए जैसे ही चूल्हा जलाएं कि आग पकड़ लिया। जब तक आग पर काबू पाते की ब्लास्ट हो गया। मौका नहीं मिलने के कारण निकल नहीं पाने से छह लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए।