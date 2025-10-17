मुजफ्फरपुर में सिलेंडर विस्फोट: छह घर खाक, कई घायल

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। जिले के सुस्ता पंचायत के पासवान टोला में शुक्रवार की सुबह गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। जिससे छह लोग झुलसे गए। छह घर जलकर राख हो गया। सभी घर एक दूसरे से सटा हुआ था। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने झुलसे लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके पर लोगों की भीड़ भाड़ जुटी रही। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के इलाज और मुआवजा की मांग कर रहे थे‌।पीड़ितों में रामजी पासवान, गौतम कुमार, रिंकू देवी, मनीष समेत दो छोटे - छोटे बच्चे हैं।