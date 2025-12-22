APK File Fraud: फर्जी चालान के चक्कर में खाली हो गई जेब, एक क्लिक और 2.37 लाख लाख साफ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिर बदमाशों ने सरैया थाना के बसंतपुरपट्टी निवासी सुजीत कुमार के खाते में सेंध लगा दी। ठगों ने वाहन चालान के नाम पर एक संदिग्ध एपीके फाइल भेजा। इस पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया।

इसके बाद शातिरों ने उनके फ्लिपकार्ट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर करीब 2.37 लाख रुपये की ऑनलाइन शापिंग कर डाली। पीड़ित के अनुसार, उनके मोबाइल पर वाहन चालान कटने का एक मैसेज आया था। मैसेज के साथ एक लिंक दिया गया था, जिसे आधिकारिक समझकर जैसे ही उन्होंने क्लिक किया, मोबाइल काम करना बंद कर दिया। मोबाइल हैक करने के बाद शातिरों ने क्रेडिट कार्ड्स का विवरण हासिल कर लिया और खरीदारी शुरू कर दी।

क्रेडिट कार्ड से 1 लाख 36 हजार 248 और 70 हजार 298 रुपये की दो बार में शॉपिंग की। इसके बाद दूसरे क्रेडिट कार्ड से 30 हजार 386 की शॉपिंग की। तीसरे क्रेडिट कार्ड से 70 हजार 298 की शॉपिंग की गई। ऑर्डर कैंसिल होने के कारण यह राशि वापस आ गगई।