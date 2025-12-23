Language
    बरियारपुर में सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 2.25 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस

    By Sanjiv Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:55 AM (IST)

    बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर में एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 2.25 लाख रुपये की लूट हुई। यह घटना बरियारपुर में हुई, जिससे इलाके में दह ...और पढ़ें

    घटना के बाद मौके पर लोगों से पूछताछ करती पुलिस। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, सकरा। सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र के मड़वन चौर के समीप सोमवार को हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से दिनदहाड़े दो लाख 25 हजार रुपये लूट लिए गए। बाइक सवार तीन बदमाश घटना को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए भाग निकले।

    मामले में जगदीशपुर बघनगरी निवासी सीएसपी संचालक अंकुर कुमार ने पुलिस में शिकायत की है। सूचना के बाद बरियारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। दो लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ कर गुत्थी सुलझाई जा रही है।

    बताया गया कि अंकुर कुमार पिछले करीब चार वर्षों से मड़वन चौक स्थित सीएसपी केंद्र का संचालन कर रहे हैं। सोमवार को करीब दस बजे दिन में वह रोज की तरह बघनगरी स्थित अपने घर से मड़वन चौक स्थित सीएसपी केंद्र जाने के लिए निकले थे।

    इसी क्रम में सीएसपी केंद्र से करीब दो किलोमीटर पहले मड़वन चौर के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया। इसके बाद बदमाशों ने हथियार का भय दिखाते हुए उनकी बाइक को धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद उनके हाथ में मौजूद रुपये वाला बैग लूट लिया। बैग में सीएसपी केंद्र के लेन-देन के लिए रखी गई नकदी था।

    पीड़ित के अनुसार, बैग में करीब दो लाख 25 हजार रुपये था। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद एक ही बाइक सवार तीनों बदमाश तेजी से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर बरियारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बाद में डीएसपी पूर्वी टू मनोज कुमार सिंह भी पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

    डीएसपी पूर्वी टू ने बताया कि हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। कहा कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसी कैमरों के वीडियो फुटेज को खंगाली जा रही, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही कि बदमाश पहले से पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे या यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित है।

    दिनदहाड़े हुई लूट से लोगों में भय का माहौल, गश्ती बढ़ाने की मांग : दूसरी ओर दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना से स्थानीय व्यवसायियों और सीएसपी संचालकों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि मड़वन चौर और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्ती बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। बरियारपुर पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है।