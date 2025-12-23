बरियारपुर में सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 2.25 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, सकरा। सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र के मड़वन चौर के समीप सोमवार को हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से दिनदहाड़े दो लाख 25 हजार रुपये लूट लिए गए। बाइक सवार तीन बदमाश घटना को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए भाग निकले।

मामले में जगदीशपुर बघनगरी निवासी सीएसपी संचालक अंकुर कुमार ने पुलिस में शिकायत की है। सूचना के बाद बरियारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। दो लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ कर गुत्थी सुलझाई जा रही है।



बताया गया कि अंकुर कुमार पिछले करीब चार वर्षों से मड़वन चौक स्थित सीएसपी केंद्र का संचालन कर रहे हैं। सोमवार को करीब दस बजे दिन में वह रोज की तरह बघनगरी स्थित अपने घर से मड़वन चौक स्थित सीएसपी केंद्र जाने के लिए निकले थे।

इसी क्रम में सीएसपी केंद्र से करीब दो किलोमीटर पहले मड़वन चौर के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया। इसके बाद बदमाशों ने हथियार का भय दिखाते हुए उनकी बाइक को धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद उनके हाथ में मौजूद रुपये वाला बैग लूट लिया। बैग में सीएसपी केंद्र के लेन-देन के लिए रखी गई नकदी था।

पीड़ित के अनुसार, बैग में करीब दो लाख 25 हजार रुपये था। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद एक ही बाइक सवार तीनों बदमाश तेजी से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर बरियारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बाद में डीएसपी पूर्वी टू मनोज कुमार सिंह भी पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

डीएसपी पूर्वी टू ने बताया कि हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। कहा कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसी कैमरों के वीडियो फुटेज को खंगाली जा रही, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही कि बदमाश पहले से पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे या यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित है।