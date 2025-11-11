Muzaffarpur Crime News: मनियारी में दामाद ने दबिया से की सास की हत्या, साली का फोड़ा सिर

संवाद सहयोगी, मनियारी (मुजफ्फरपुर)। मनियारी थाना क्षेत्र की चैनपुर वाजिद पंचायत के अमरख गांव में सोमवार की सुबह सनकी दामाद ने धारदार हथियार दबिया से गर्दन पर वार कर सास की हत्या कर दी। इस हमले में बीच-बचाव का प्रयास करने पर उसने साली पर भी वार कर सिर फोड़ डाला। गंभीर रूप से घायल साली का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। घटना सोमवार की सुबह की बताई गई है।

बताया जाता है कि अमरख गांव के वार्ड संख्या नौ की निवासी स्व. बुद्धन मियां की पत्नी शकीला खातून (65) हाल ही में ससुराल से आई अपनी छोटी बेटी तरन्नुम प्रवीण (22) के साथ खेत में धान बांधने गई थीं।

घायल तरन्नुम ने पुलिस को बताया है कि सुबह करीब 11 बजे आगानगर गांव का निवासी उसका बहनोई मो. नौशाद आलम (50) खेत में पहुंचा और उसकी मां से घर का निर्माण करा देने की बात कहते हुए विवाद करने लगा।

मां के इनकार करते ही कमर में छिपाकर रखे दबिया से नौशाद ने उनकी गर्दन पर वार कर दिया। इससे मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बचाव का प्रयास करने व शोर मचाने पर नौशाद ने हमला कर उसका भी सिर फोड़ डाला और फरार हो गया।

बताया जाता है कि मजदूरी कर परिवार चलाने वाली शकीला खातून ने अपनी दूसरी बेटी की शादी नौशाद आलम से की थी। शादी के बाद नौशाद अमरख गांव में आकर बस गया था। ग्रामीणों ने बताया कि नौशाद नशापान का आदी है और अक्सर पैसों की मांग के लिए सास से झगड़ा करता था। दो दिन पहले भी पैसे के लिए विवाद हुआ था।

मृतका की बेटी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जब नौशाद ने उसके साथ मारपीट की तो पुलिस से शिकायत की गई थी। आरोप है कि मनियारी पुलिस ने नौशाद को पकड़ा जरूर था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। स्थानीय पैक्स अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद ने बताया कि नौशाद लंबे समय से परिवार को प्रताड़ित कर रहा था।