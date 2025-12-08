Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur Crime : पुलिस की वर्दी में पहुंचे बदमाश, मोतीझील में बैंक के बाहर पेट्रोल पंप कर्मी से 3.11 लाख लूटे

    By sanjiv kumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मोतीझील में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी से 3.11 लाख रुपये लूट लिए। यह घटना बैंक के बाहर हुई। पुलिस मामले की जा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही जांच पड़ताल। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित पाण्डेय गली इलाके में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बाहर सोमवार को दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया।

    बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के 72 वर्षीय कर्मी मणिकांत श्रीवास्तव से 3 लाख 11 हज़ार 655 रुपए लूट लिए। यह राशि कर्मी बैंक में जमा करने आए थे। घटना उस समय हुई जब मणिकांत  बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने उन्हें रोका। पीड़ित के अनुसार एक बदमाश ने बाइक से उतरकर उनसे रुपयों से भरा बैग छीन लिया। विरोध करने पर बदमाश ने कथित तौर पर पिस्टल की बट से कर्मी के हाथ पर वार किया और फरार हो गए। बताया जा रहा कि बैग छीनने वाला बदमाश पुलिस की वेश में था। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।