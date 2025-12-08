Muzaffarpur Crime : पुलिस की वर्दी में पहुंचे बदमाश, मोतीझील में बैंक के बाहर पेट्रोल पंप कर्मी से 3.11 लाख लूटे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित पाण्डेय गली इलाके में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बाहर सोमवार को दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया।

बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के 72 वर्षीय कर्मी मणिकांत श्रीवास्तव से 3 लाख 11 हज़ार 655 रुपए लूट लिए। यह राशि कर्मी बैंक में जमा करने आए थे। घटना उस समय हुई जब मणिकांत बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहे थे।