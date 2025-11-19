मतदाता जागरूकता अभियान में मुजफ्फरपुर ने रचा इतिहास, इंडिया बुक आफ रिकार्डस में नाम दर्ज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले ने मतदाता जागरूकता अभियान में इतिहास रच दिया है। दरअसल चार नवंबर को जिले में एक साथ 14 हजार 138 जगहों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। इस दौरान 21.60 लाख मतदाताओं ने एक साथ मतदान करने की शपथ ली थी। यह आंकड़ा राज्य के सभी जिलों में सर्वाधिक था। उसी समय जिला प्रशासन ने इंडिया बुक आफ रिकार्डस की टीम से संपर्क किया था और इस आंकड़े से अवगत कराया था।

टीम ने इसका आकलन किया। इसमें पाया की अब तक इतनी बड़ी संख्या में मतदाता एकजुट होकर पहले कभी शपथ नहीं लिए थे। सभी बिंदुओं और मानकों का अवलोकन करने के बाद जिले का नाम इंडिया बुक आफ रिकार्डस में दर्ज करने का निर्णय लिया गया।