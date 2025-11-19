Language
    मतदाता जागरूकता अभियान में मुजफ्फरपुर ने रचा इतिहास, इंडिया बुक आफ रिकार्डस में नाम दर्ज

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जिले ने मतदाता जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। जिले में चलाए गए इस अभियान में रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं ने भाग लिया, जिसके लिए जिला प्रशासन की सराहना की जा रही है। यह उपलब्धि मुजफ्फरपुर के लिए गौरव का विषय है।

    जिले में एक साथ 14 हजार 138 जगहों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। सौ: इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले ने मतदाता जागरूकता अभियान में इतिहास रच दिया है। दरअसल चार नवंबर को जिले में एक साथ 14 हजार 138 जगहों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था।

    इस दौरान 21.60 लाख मतदाताओं ने एक साथ मतदान करने की शपथ ली थी। यह आंकड़ा राज्य के सभी जिलों में सर्वाधिक था। उसी समय जिला प्रशासन ने इंडिया बुक आफ रिकार्डस की टीम से संपर्क किया था और इस आंकड़े से अवगत कराया था।

    टीम ने इसका आकलन किया। इसमें पाया की अब तक इतनी बड़ी संख्या में मतदाता एकजुट होकर पहले कभी शपथ नहीं लिए थे। सभी बिंदुओं और मानकों का अवलोकन करने के बाद जिले का नाम इंडिया बुक आफ रिकार्डस में दर्ज करने का निर्णय लिया गया।

    इस संस्थान की टीम भी जिले में पहुंच चुकी है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। इसके बाद विस्तृत जानकारी देने के लिए शाम में डीएम की अध्यक्षता में प्रेस कांफ्रेंस किया जाएगा।

    विदित हो कि मतदाता जागरूकता अभियान का यह प्रभाव रहा कि जिले के इतिहास में इस बार सर्वाधिक 71.98 प्रतिशत मतदान हुआ। जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

    इस बार के चुनाव में 23 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। इस अभियान को सफल बनाने में जीविका, आइसीडीएस और आशा समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने जमकर मेहनत की थी।