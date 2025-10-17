Bihar Politics: 'मुसलमान हूं, इसलिए मेरा टिकट काटा...'; पार्टी से निष्कासित होने पर बोले मो. आफताब

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। आईएनडीआईए के घटक दलों से अलग दूसरी पार्टी से नामांकन करने पर भाकपा माले ने मो. आफताब को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाकपा माले जिला सचिव कृष्णमोहन ने बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में माले कार्यकर्ता बदलो सरकार, बदलो बिहार के नारे के साथ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए औराई सहित सभी क्षेत्रों में महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में मजबूती से उतरेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर शनिवार को पार्टी जिला कमिटी की आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी की केंद्रीय कमिटी के पोलित ब्यूरो सदस्य मीना तिवारी भी शामिल होंगी। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में आईएनडीए के तहत औराई सीट पर माले ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार गठबंधन में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी की कार्रवाई पर आफताब ने भी कहा, उन्हें इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि मैं आफताब हूं।

विदित हो कि आफताब को माले ने पिछली बार औराई से उम्मीदवार बनाया था। तब यह सीट महागठबंधन से मिली थी। इस चुनाव में माले को यह सीट नहीं मिलने से अफताब आलम आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद औराई सीट से नामांकन किया।