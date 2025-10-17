Language
    Bihar Politics: 'मुसलमान हूं, इसलिए मेरा टिकट काटा...'; पार्टी से निष्कासित होने पर बोले मो. आफताब

    By Amrendra TiwariEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में, भाकपा माले ने मो. आफताब को दूसरी पार्टी से नामांकन करने पर निष्कासित कर दिया। जिला सचिव कृष्णमोहन ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। आफताब ने आरोप लगाया कि मुसलमान होने के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उसे भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक बताया। पार्टी ने चुनावी रणनीति के लिए आपात बैठक बुलाई है।

    'मुसलमान हूं, इसलिए मेरा टिकट काटा...'; पार्टी से निष्कासित होने पर बोले मो. आफताब


    अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। आईएनडीआईए के घटक दलों से अलग दूसरी पार्टी से नामांकन करने पर भाकपा माले ने मो. आफताब को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाकपा माले जिला सचिव कृष्णमोहन ने बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है।

    उन्होंने कहा कि इस चुनाव में माले कार्यकर्ता बदलो सरकार, बदलो बिहार के नारे के साथ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए औराई सहित सभी क्षेत्रों में महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में मजबूती से उतरेंगे।

    चुनावी रणनीति को लेकर शनिवार को पार्टी जिला कमिटी की आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी की केंद्रीय कमिटी के पोलित ब्यूरो सदस्य मीना तिवारी भी शामिल होंगी।

    मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में आईएनडीए के तहत औराई सीट पर माले ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार गठबंधन में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी की कार्रवाई पर आफताब ने भी कहा, उन्हें इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि मैं आफताब हूं।

    विदित हो कि आफताब को माले ने पिछली बार औराई से उम्मीदवार बनाया था। तब यह सीट महागठबंधन से मिली थी। इस चुनाव में माले को यह सीट नहीं मिलने से अफताब आलम आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद औराई सीट से नामांकन किया।

    टिकट नहीं मिलने पर वह भावुक हो गए, कहा- मुसलमान हूं, इसलिए मेरा टिकट काटा गया। उन्हें हमारे समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते।

    उन्होंने आरोप लगाया कि यही हाल केवल औराई का नहीं, बल्कि जाले और बाजपट्टी में भी है। हमारी आबादी 18 प्रतिशत है, इसके हिसाब से 42 सीटें बनती हैं। जनता समीक्षा कर रही है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, कहने को भाजपा खतरनाक है, लेकिन राजद महागठबंधन उससे भी ज्यादा खतरनाक है।