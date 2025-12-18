Weather News: मुजफ्फरपुर में दोपहर बाद बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री; अगले 4 दिनों धीरे-धीरे बढ़ेगी सर्दी
मुजफ्फरपुर में दोपहर के बाद ठंड बढ़ गई है, जिससे न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों में धीरे-धीरे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। बुधवार को अचानक दोपहर बाद ठंड में बढ़ोतरी हो गई। इससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी लोगों को काफी ठंड की अनुभूति हो रही थी। दोपहर में चलने वाली पछिया के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है।
वहीं आने वाले तीन से चार दिनों तक यही स्थिति कायम रह सकती है। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। यह 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से करीब 1.5 डिग्री कम है। बुधवार की सुबह कुहासा छाया रहा। इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कुहासा के कारण दृश्यता काफी कम रही। इससे सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुहासा के प्रभाव को कम करने के लिए वाहनों ने अपने लाइट आन किए थे। करीब नौ बजे तक कुहासा का प्रभाव शहर और ग्रामीण इलाकों में रहा।
मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में बताया गया है कि आने वाले तीन से चार दिनों तक ठंड का प्रभाव रहेगा। वहीं अब धीरे-धीरे ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सुबह में कुहासा अभी छाया रहेगा। आसमान साफ रहेगा।
अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान नौ से 11 डिग्री तक पहुंचेगा। पूर्वानुमानित अवधि में तीन से पांच किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। 20 और 21 दिसंबर को पुरवा हवा चलेगी।
पिछले सात दिनों का तापमान
|तिथि
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|17 दिसंबर
|23
|8.5
|16 दिसंबर
|24.5
|9.5
|15 दिसंबर
|25.4
|9.3
|14 दिसंबर
|25.6
|9.5
|13 दिसंबर
|25.9
|8.6
|12 दिसंबर
|25.2
|7.9
|11 दिसंबर
|25
|8.5
|10 दिसंबर
|25.1
|9
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।