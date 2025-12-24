Language
    ठिठुरन से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 3-4 दिन कोल्ड डे की स्थिति; अधिकतम तापमान 16-17 डिग्री तक

    By Prashant Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:21 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। तापमान में गिरावट के साथ, श ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ठिठुराने वाली ठंड से जिलावासियों को अभी राहत नहीं मिलेगी। अगले तीन से चार दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। लगातार पछिया चलने से दिन व रात में भी ठंड की अनुभूति अधिक होगी। दिन व रात के बीच तापमान का अंतर कम होने से दिन में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी।

    मौसम विभाग ने आने वाले तीन से चार दिनों में मौसम के मिजाज को लेकर अलर्ट जारी किया है। बताया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव व लगातार पछिया चलने से कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। 25 दिसंबर तक ठंड का प्रभाव अधिक रहेगा। सुबह से शाम तक मध्यम से घना कुहासा छाएगा। आकाश में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाएंगे। अधिकतम तापमान 16 से 17 व न्यूनतम 9 से 11 डिग्री तक पहुंचेगा।

    मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पूर्वानुमानित अवधि में पांच से सात किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से पछिया चलेगी। 25 व 26 दिसंबर को कई जिलों में पुरवा चलने की संभावना है। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 7.5 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में करीब साढ़े तीन डिग्री की कमी दर्ज की गई है।

    वहीं न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रिकार्ड किया गया है। यह भी सामान्य से कम है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में भी ढाई डिग्री की कमी हुई है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी सामयिक सुझाव जारी किया है। कहा गया है कि कोहरे की स्थिति में फसलों में पाले व रोग की संभावना अधिक होती है। ऐसे में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। कोहरा छंटने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें।

    दिन में नहीं निकली धूप, अलाव रहा सहारा

    मंगलवार को सुबह से ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली। दिनभर बर्फीली हवा चलने से आम जन जीवन प्रभावित रहा। दिन में लोग घरों में कैद नजर आए और अलाव का सहारा लेते रहे। सड़कों पर सन्नाटा दिखा। वहीं सुबह में कुहासा छाने से आवागमन प्रभावित रहा। देर रात तक कई इलाकों में कुहासा छाया रहा। इससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों को परेशानी हुई। दृश्यता काफी कम होने से फाग लाइट का भी असर नहीं हो रहा था।

    28 तक आठवीं कक्षा तक शैक्षणिक गतिविधि प्रतिबंधित

    शीतलहर के कारण जिले के सरकारी व निजी स्कूलों के साथ ही प्री स्कूल और आंगनबाड़ी में आठवीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 28 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। इसको लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन की ओर से मंगलवार को निर्देश जारी किया गया है।

    बताया गया है कि आठवीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक किया जा सकता है। अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्री बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं व परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

    खतरनाक स्तर पर शहर की हवा, एक्यूआइ पहुंचा 302

    बढ़ती ठंड के साथ ही प्रदूषण के स्तर से भी रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को शहर की हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। शहर में एक्यूआइ का स्तर 300 के पार पहुंच गया। यह खतरनाक स्थिति करीब तीन घंटे तक रही। दोपहर बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट होने लगी। शहर के मिठनपुरा इलाके में सबसे अधिक एक्यूआई 302 रिकार्ड किया गया।

    वहीं एमआइटी व कलेक्ट्रेट इलाके की हवा माडरेट श्रेणी में दर्ज की गई। मिठनपुरा में पीएम 2.5 की मात्रा 300 से अधिक, पीएम 10 का अधिकतम स्तर 157, एनओ-2 का स्तर 45 व कार्बन मोनोआक्साइड का स्तर 103 तक पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण और ठंड से लोगों ने मार्निंग वाक पर जाना कम कर दिया है।