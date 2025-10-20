मुजफ्फरपुर में कल्याणी चौक पर बवाल; आर्मी जवान और पुलिस में हाथापाई और चाकूबाजी, दो घायल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कल्याणी चौक स्थित सब्जी मंडी के समीप रविवार की देर शाम बाजार में खरीदारी करने आए आर्मी जवान और डयूटी पर तैनात पुलिस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई।

दोनों एक दूसरे के कॉलर को पकड़ लिया। यह देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इसी में चाकूबाजी कर दी गई। चाकूबाजी में आर्मी जवान दीपक कुमार और बीच बचाव को पहुंचे सब्जी दुकानदार राजकुमार साह घायल हो गए।

राज कुमार को पेट और पीठ में चाकू लगा। दोनों को चाकू लगते ही मौके पर और लोगों की भीड़ जुट गई। इससे इलाके में अफरातफरी मच गई। इसके बाद डयूटी में तैनात पुलिसकर्मी वहां से निकल गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल लाया।

प्राथमिक उपचार के बाद एक को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। आर्मी जवान की पत्नी मनीषा कुमारी ने बताया कि पति श्रीनगर में कार्यरत हैं। वर्तमान में वह सुस्ता में घर बना रखा है। मूल रूप से वह बाेकारो स्टील सिटी की रहने वाली हैं। बेगूसराय में मायके है। दोनों पर्व को लेकर सुस्ता स्थित अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन से उतरकर पहले मार्केटिंग के लिए कल्याणी चौक पर पहुंचे। बताया गया कि सड़क पर एक व्यक्ति की स्कूटी लगी थी। डयूटी में तैनात पुलिस वाले उन्हें आकर स्कूटी हटाने को कहा। उनकी स्कूटी नहीं होने की जानकारी पुलिस को दी। इसी बात को लेकर पुलिस वाले कहासुनी करने लगे।

पुलिस वाले अभद्र तरीके से बाेलने लगे और उनके पति को धक्का दे दिया। जब वह अपने आप को आर्मी जवान बोले तो पुलिसकर्मी भड़क गए और लाठी चला दी। उन्होंने अपना आइकार्ड दिखाया तो छीनने लगे। जब वह शोर मचाने लगी तो मौके पर पहुंची महिला सिपाही उन्हें भी पीटने लगी। इतने ही देर मे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस द्वारा चाकू निकालकर उसकी आंख पर चला दिया गया।

बचने के दौरान आंख के ऊपरे हिस्सा में लगकर खून निकलने लगा। बचाव में आने पर राजकुमार साह नामक व्यक्ति के पेट और पीठ में चाकू गोद दिया। घटना की सूचना मिलने पर नगर एएसपी वन सुरेश कुमार और नगर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। जख्मी से पूछतछ कर जानकारी ली।

एएसपी नगर वन ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस और आर्मी जवान में कहासुनी के दौरान विवाद हो गया था। मौके के किसी अन्य व्यक्ति ने फायदा उठाकर भीड़ में चाकू चलाया, जिससे दो व्यक्ति जख्मी हो गए है।

घटनास्थल पर जांच की जा रही है। जख्मी लोगों को घटना की शिकायत करने को कहा गया है। जो दोषी होंगे उसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर, ट्रैफिक डीएसपी भी मौके पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि पीटीसी बजलीत बैठा ट्रैफिक थाने में तैनात है। उन्हें भी गर्दन समेत अन्य जगहों पर चोट है। बता दें कि सिपाही से एएसआइ में पदोन्नति के लिए पीटीसी बलजीत बैठा कर चुके हैं। घटना के बाद कल्याणी चौक पर हंगामा इस घटना के बाद कल्याणी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा किया। हंगामा के दौरान वाहनों की आवाजाही रूकी रही। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष ने डायल 112 को भेजा।