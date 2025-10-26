Language
    छठ महापर्व के लिए मुजफ्फरपुर में विशेष ट्रैफिक प्लान, 27-28 अक्टूबर को वाहनों पर पाबंदी

    By Sanjiv Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:23 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में छठ महापर्व के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। 27 और 28 अक्टूबर को कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। शहर में मालवाहक और भारी वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। कुछ मार्गों पर वन-वे नियम लागू किया गया है, और पार्किंग के लिए विशेष स्थानों का निर्धारण किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।  छठ महापर्व पर यातायात व्यवस्था बेहतर रखने को लेकर ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर यातायात थाने की ओर से रूट प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत 27 व 28 अक्टूबर को विशेष व्यवस्था रहेगी। यातायात संधारित करने के लिए विभिन्न सड़कों पर इन दोनों दिन निम्न रूट प्लान लागू रहेगा। जिससे सुगम यातायात व्यवस्था बना रहे। 

    जारी प्लान के अनुसार पूर्व से जिन रास्तों पर एकतरफा (वन वे ट्रैफिक) नियम लागू है। वहीं यह नियम लागू रहेगा। 27 अक्टूबर को छठ महापर्व के दिन रामदयालु रोड, बैरिया, लक्ष्मी चौक मार्ग, जीरोमाइल, नारायणपुर अंनत, जेल चौक एवं खादी भंडार रोड की ओर से शहर में प्रवेश करने वाले सभी मालवाहक गाड़ियों का सुबह आठ बजे से 28 अक्टूबर को 12 बजे अपराह्न तक शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

    कोई भी सवारी गाड़ी सिकंदरपुर छठ घाट की तरफ नहीं जाएगी

    सरैयागंज टावर रो अखाड़ाघाट रोड जाने वाली सड़क को वन-वे की व्यवस्था की गई है। इस ओर जाने वाली सवारी गाड़ी प्रभात जर्दा फैक्ट्री मोड़ से पहले बाए तरफ सड़क किनारे खाली स्थान पर पार्क करेंगे। कोई भी सवारी गाड़ी सिकंदरपुर छठ घाट की तरफ नहीं जाएगी। 

    करबला चौक से कोई भी सवारी गाड़ी सिकंदरपुर स्टेडियम की तरफ प्रवेश नहीं करेगी। अखाड़ाघाट रोड से पुल की तरफ सरैयागंज टावर की तरफ जाने वाली गाड़ी तेजपाल चौक से सिकंदरपुर स्टेडियम, राणी सती मंदिर, करबला मोड़ होते हुए कंपनीबाग रोड में निकलेगी। 

    प्रभात सिनेमा की तरफ सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित

    नई बाजार चौक से साहू पोखर के तरफ सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मखन साह चौक से साहू पोखर की तरफ सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। छोटी कल्याणी चौक से प्रभात सिनेमा की तरफ सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। कल्याणी चौक से केदारनाथ रोड की तरफ सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 

    अखाड़ाघाट पुल के उत्तरी ओर से यातायात नियंत्रण के लिए जीरोमाइल की ओर से अखाड़ाघाट की तरफ आने वाली सभी गाड़ियों का परिचालन 27 को अपराह्न एक बजे से 28 को अपराह्न 12 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा। 

    कोई भी भाड़ी वाहन 27 व 28 को शहर में प्रवेश नहीं करेगी। केवल सरकारी बस गोबरसही चौक से माड़ीपुर पुल होते हुए सरकारी बस इमलीचटटी बस स्टैंड में आएगी। उसी रास्ते से वापस जाएगी।

    इन जगहों पर रहेगा पार्किंग स्थल

    सीढ़ीघाट के लिए सिकंदरपुर स्टेडियम, मरीन ड्राइव के लिए मुजफ्फरपुर क्लब एवं सिकंदरपुर स्टेडियम। चंदवारा छठ घाट/जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज छठ घाट के लिए जगन्नाथ मिश्रा कालेज के सामने मैदान में। 

    लकड़ीढ़ाई छठ घाट के लिए माड़वारी उच्च विद्यालय मैदान। रामदयालू सिंह कॉलेज पोखर छठ घाट के लिए आरडीएस कॉलेज के मैदान में। पड़ाव पोखर छठ घाट के लिए ओरिएंट क्लब मैदान। साहू पोखर छठ घाट के लिए डीएन हाई स्कूल का मैदान एवं मुखर्जी सेमिनरी उच्च विद्यालय का मैदान।

    इन जगहों पर ड्रॉप गेट

    इन जगहों पर ड्रापगेट रहेगा। राणी सती मंदिर के पास, पुलिस लाइन के सामने सीढ़ीघाट जाने वाले रास्ते में। मरीन ड्राइव करबला के पास। प्रभात सिनेमा चौक से साहू पोखर जाने वाले रास्ते में। नई बाजार से साहू पोखर जाने वाले रास्ते में। मखन साह चौक से साहू पोखर जाने वाले रास्ते में। -