मुजफ्फरपुर में छठ पर्व के लिए प्रशासन सतर्क, ड्रोन-सीसीटीवी से होगी घाटों की निगरानी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सीसी कैमरे व ड्रोन सर्विलांस से शहरी क्षेत्र स्थित छठ घाटों की निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम से इनकी मानीटरिंग की जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूजा के दौरान घाटों पर 400 से अधिक आपदा मित्रों, गोताखोरों व एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती रहेगी। घाटों के पहुंच मार्गों को सुगम बनाया जाएगा। घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, मोबाइल शौचालय व कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार व नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से लेकर चंदवारा छठ घाट तक मोटरबोट से नदी घाटों का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को व्रतियों व श्रद्धालुओं के लिए पूजा के दौरान जरूरी सुविधाएं, सुरक्षा व स्वच्छता की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी तैयारी समय से पूरी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष नदियों व तालाबों का जलस्तर सामान्य से अधिक है। उन्होंने ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें। पूजा सामग्री, प्लास्टिक या कचरा जलाशयों में नहीं फेंके।

उन्होंने घाटों तक जाने वाले मार्गों की निरंतर सफाई, कचरा संग्रहण के लिए टीमों की जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया। घाटों पर मेडिकल कैंप, दवा वितरण केंद्र व डाक्टर-परामेडिकल स्टाफ की तैनाती का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने डीएसपी ट्रैफिक को छठ पर्व के दौरान विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। कहा कि घाटों के आसपास वैकल्पिक मार्ग, नो-पार्किंग जोन व पैदल मार्ग निर्धारित किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

यह ट्रैफिक प्लान जनहित में सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे लोग पहले से वैकल्पिक रास्तों की जानकारी रख सकें। घाटों व आसपास के क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जा रही है। सभी प्रमुख घाटों, मार्गों व सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ एवं सुरक्षित पूजा के आयोजन के लिए क्या करें और क्या न करें से संबंधित फ्लेक्स लगाने का निर्देश दिया। छठ घाटों पर चलेगा मतदाता जागरूकता अभियान लोकतंत्र के महापर्व में शहरवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रशासन नावों, घाटों, मार्गों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा। नाव पर मतदाता जागरूकता अभियान का मैसेज प्रदर्शित किया जाएगा। अधिक से अधिक लोग मतदान करें इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही छठ घाटों तक पहुंचने के मार्गों व महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर मतदाता जागरूकता तथा छठ पर्व के स्वच्छ एवं सुरक्षित आयोजन पर आधारित फ्लेक्स लगाए जाएंगे।