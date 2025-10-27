Language
    Chhath Puja 2025: मुजफ्फरपुर में सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद, छठ पर करेंगे ये काम

    मुजफ्फरपुर में छठ पूजा (Chhath puja 2025) के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 150 मजिस्ट्रेट और 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। घाटों पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती की गई है। कंट्रोल रूम सक्रिय है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

    डुब्बाघाट स्थित छठ घाट का निरीक्षण करते डीएम, एसपी, एसडीओ व अन्य। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। छठ (Chhath puja) में विधि व सुरक्षा व्यवस्था की कमान करीब 150 मजिस्ट्रेट और 400 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे। डीएम सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी सुशील कुमार ने इसे लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है। सभी पदाधिकारियों व कर्मियों का अवकाश रद कर दिया गया है।

    विशेष परिस्थिति में उनकी अनुमति से ही अवकाश दिया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को कार्यस्थल पर योगदान देते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर भी निगरानी करने को कहा गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में जाकर स्नान नहीं कर सके।

    घाटों पर एसडीआरएफ व गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। अपर समाहर्ता व सिटी एसएसपी विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे। सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था की मॉनीटरिंग करेंगे।

    इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल रूम को सक्रिय किया गया है। यहां मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। क्षेत्र में तैनात पदाधिकारियों से पल-पल की गतिविधि का अपडेट लेते रहने का निर्देश दिया गया है। अग्निशमन विभाग व स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है।

    घाटों पर एंबुलेंस की तैनाती रहेगी। इसमें चिकित्सक के साथ पारा मेडिकल स्टाफ व पर्याप्त संख्या में आवश्यक दवाइयां रखने का निर्देश दिया गया है। सभी अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे और चिकित्सकों की तैनाती रहेगी। इंटरनेट मीडिया की भी निगरानी साइबर सेल करेगा।

    अफवाह फैलाने वाले या आपत्तिजनक पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए शहर में खासकर घाट की ओर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सभी जगहों पर ड्राप गेट बनाए जा रहे हैं।

    इसके अलावा वाच टावर से भी भीड़ की निगरानी की होगी। यहां वीडियोग्राफर की भी तैनाती रहेगी। विधि व्यवस्था की समस्या होने या कोई भारी वाहन जबरन प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाएगी ताकि निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके। 

    इन जगहों पर ड्रॉप गेट

    - अखाड़ाघाट पुल के उत्तरी भाग।
    - आरडीएस कालेज गेट के समीप
    - सीढ़ीघाट से पूरब और पश्चिम।
    - अखाड़ाघाट रोड में देना बैंक के पास।
    - सिकंदरपुर थाना से आश्रम घाट की ओर जाने वाली सड़क पर।
    - एसएसपी आवास से पहले डीआरसीसी कार्यालय गेट के पास।

    यहां पर बने वॉच टॉवर

    - आश्रम घाट
    - सीढ़ी घाट
    - अखाड़ाघाट
    - लकड़ीढ़ाई
    - पड़ाव पोखर
    - साहू पोखर