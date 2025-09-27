Amrit Bharat: मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली तक चलेगी अमृत भारत ट्रेन, रेल मंत्री 28 को दिखाएंगे हरी झंडी
मुजफ्फरपुर और चरलापल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन जल्द शुरू होगी। रेल मंत्री 28 तारीख को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। पहले यह ट्रेन हैदराबाद तक जाने वाली थी लेकिन अब इसका विस्तार चरलापल्ली तक कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में अधिकारियों ने स्टेशन पर तैयारी शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली अमृत भारत ट्रेन के चलने का समय आ गया है। इस ट्रेन को यहां से रवाना करने के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी गई है।
रेलमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को 28 को चरलापल्ली के लिए रवाना करेंगे। इस ट्रेन की पहले हैदराबाद तक जाने की घोषणा की गई थी। बाद में इस ट्रेन का विस्तार हैदराबाद से 100 किलोमीटर आगे चरलापल्ली कर दिया गया। इसकी मंजूरी रेलवे बोर्ड से मिल गई।
संभवत: 28 से मुजफ्फरपुर से रेलमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। डीआरएम समस्तीपुर ज्योतिप्रकाश मिश्रा के आदेश पर समस्तीपुर रेलमंडल के डीईएन-थ्री शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे।
उन्होंने आइओडब्लू राजीव रंजन व स्टेशन के एरिया अफसर रविशंकर महतो, आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार के साथ बैठक की और यहां कार्यक्रम कराने के लिए तैयारी करने को कहा। इस बीच दो बात छनकर सामने आयी कि, या तो रेल मंत्री यहां आकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखकर विदा कर करेंगे।
जारी हुआ लेटर
इसका लेटर भी जारी हो गया है। उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली ने मुजफ्फरपुर और चरलापल्ली के बीच नई अमृत भारत ट्रेन सेवा शुरू करने का आदेश दे दिया है।
रेल मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर और चरलापल्ली के बीच 15293/15294 नई अमृत भारत ट्रेन सेवा शुरू करेगी। 15294 चरलापल्ली-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस शाम 5:00 बजे यहां चलेगी।
हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज छेवकी, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सतना, नागपुर, बल्हारशाह, सिरपुर, कागजनगर, बेल्लमपल्ली, रामागुंडम होते चरलापल्ली पहुंचेगी।
