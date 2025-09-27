Amrit Bharat: मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली तक चलेगी अमृत भारत ट्रेन, रेल मंत्री 28 को दिखाएंगे हरी झंडी

मुजफ्फरपुर और चरलापल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन जल्द शुरू होगी। रेल मंत्री 28 तारीख को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। पहले यह ट्रेन हैदराबाद तक जाने वाली थी लेकिन अब इसका विस्तार चरलापल्ली तक कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में अधिकारियों ने स्टेशन पर तैयारी शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली अमृत भारत ट्रेन के चलने का समय आ गया है। इस ट्रेन को यहां से रवाना करने के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को 28 को चरलापल्ली के लिए रवाना करेंगे। इस ट्रेन की पहले हैदराबाद तक जाने की घोषणा की गई थी। बाद में इस ट्रेन का विस्तार हैदराबाद से 100 किलोमीटर आगे चरलापल्ली कर दिया गया। इसकी मंजूरी रेलवे बोर्ड से मिल गई।

संभवत: 28 से मुजफ्फरपुर से रेलमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। डीआरएम समस्तीपुर ज्योतिप्रकाश मिश्रा के आदेश पर समस्तीपुर रेलमंडल के डीईएन-थ्री शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। उन्होंने आइओडब्लू राजीव रंजन व स्टेशन के एरिया अफसर रविशंकर महतो, आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार के साथ बैठक की और यहां कार्यक्रम कराने के लिए तैयारी करने को कहा। इस बीच दो बात छनकर सामने आयी कि, या तो रेल मंत्री यहां आकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखकर विदा कर करेंगे।