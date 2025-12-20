Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में कैंसर मरीज को भेज दिया विश्राम सदन, इलाज नहीं मिलने पर मौत

    By Keshav Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:14 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक कैंसर मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मरीज क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच के विश्राम सदन में गंभीर हालत में पहुंचे कैंसर मरीज की स्थिति बिगड़ने पर कर्मचारियों की मदद से उसे इमरजेंसी वार्ड भेजा गया।

    वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इस पर आक्रोशित स्वजन ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे हेल्थ मैनेजर व सुरक्षाकर्मी ने आक्रोशित स्वजन को समझाकर शांत कराया। शव वाहन से उसे घर भिजवाया गया।

    बताते हैं कि एक मरीज गुरुवार देर शाम कैंसर अस्पताल पहुंचा था। वहां मौजूद कर्मियों ने उसे भर्ती नहीं किया गया। रातभर उसे विश्राम सदन में रखने की सलाह दी। इस पर स्वजन उसे ट्राली पर लेकर विश्राम सदन पहुंचे। मरीज की हालत को देखते हुए विश्राम सदन के कर्मी ने उसे रखने से इन्कार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ते देख एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैंसर संस्थान के आइओसी डा.रविकांत ने बताया कि संस्थान में इमरजेंसी में मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। किस परिस्थिति में उसे भर्ती नहीं किया गया संबंधित ड्यूटी वाले कर्मी से जानकारी ली जा रही है। दोषी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    उधर, एसकेएमसीएच उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह ने बताया विश्राम सदन गंभीर मरीजों के लिए नहीं है। यह अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वजन के लिए है। मरीज को यहां नहीं भेजकर इमरजेंसी वार्ड भेजना चाहिए। गंभीर हालत होने से इमरजेंसी वार्ड आने के दौरान एक महिला की मौत की जानकारी मिली है।