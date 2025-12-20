मुजफ्फरपुर में कैंसर मरीज को भेज दिया विश्राम सदन, इलाज नहीं मिलने पर मौत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच के विश्राम सदन में गंभीर हालत में पहुंचे कैंसर मरीज की स्थिति बिगड़ने पर कर्मचारियों की मदद से उसे इमरजेंसी वार्ड भेजा गया।

वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इस पर आक्रोशित स्वजन ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे हेल्थ मैनेजर व सुरक्षाकर्मी ने आक्रोशित स्वजन को समझाकर शांत कराया। शव वाहन से उसे घर भिजवाया गया।

बताते हैं कि एक मरीज गुरुवार देर शाम कैंसर अस्पताल पहुंचा था। वहां मौजूद कर्मियों ने उसे भर्ती नहीं किया गया। रातभर उसे विश्राम सदन में रखने की सलाह दी। इस पर स्वजन उसे ट्राली पर लेकर विश्राम सदन पहुंचे। मरीज की हालत को देखते हुए विश्राम सदन के कर्मी ने उसे रखने से इन्कार कर दिया।