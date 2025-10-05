Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    110 मिमी बारिश के साथ मुजफ्फरपुर में टूटा 15 वर्षों का रिकार्ड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर और उत्तरी बिहार में चक्रवात के चलते भारी बारिश हो रही है जिससे 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए रविवार को भी भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में 110 मिमी से अधिक बारिश हुई। वैशाली दरभंगा मधुबनी समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चक्रवात व बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से लगातार हो रही बारिश ने उत्तर बिहार में पिछले 15 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है।

    पिछले 24 घंटे में 110 मिमी से अधिक बारिश रिकार्ड की गई। यह आंकड़ा शनिवार सुबह तक का है। रात तक 175 मिमी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर रविवार को भी भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। शनिवार को दिनभर बारिश होती रही। दिन में ही रात जैसा दृश्य हो गया था। आसमान में दिनभर काले बादलों का डेरा रहा। बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलजमाव हो गया।

    तेज हवा चलती रही। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार कई इलाकों में तेज आंधी व वज्रपात की संभावना है। बताया गया है कि वैशाली, दरभंगा व मधुबनी जिलों में अति भारी वर्षा हो सकती है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, शिवहर व सारण में भारी वर्षा हो सकती है।

    बाकी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वर्षा के दौरान हवा तेज चल सकती है और वज्रपात की संभावना भी बनी है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30-32 व न्यूनतम 24-26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन आठ से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पुरवा चल सकती है।

    बारिश का रिकार्ड (चार अक्टूबर)

    वर्ष बारिश (मिमी में)
    2025 110 
    2024 00
    2023 06
    2022 13.2
    2021 00
    2020  00
    2019 6.6
    2018 00
    2017 00
    2016  00
    2015 4.2
    2014 00
    2013 00
    2012 09
    2011  3.5