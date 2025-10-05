110 मिमी बारिश के साथ मुजफ्फरपुर में टूटा 15 वर्षों का रिकार्ड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मुजफ्फरपुर और उत्तरी बिहार में चक्रवात के चलते भारी बारिश हो रही है जिससे 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए रविवार को भी भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में 110 मिमी से अधिक बारिश हुई। वैशाली दरभंगा मधुबनी समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चक्रवात व बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से लगातार हो रही बारिश ने उत्तर बिहार में पिछले 15 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 110 मिमी से अधिक बारिश रिकार्ड की गई। यह आंकड़ा शनिवार सुबह तक का है। रात तक 175 मिमी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर रविवार को भी भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

शुक्रवार देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। शनिवार को दिनभर बारिश होती रही। दिन में ही रात जैसा दृश्य हो गया था। आसमान में दिनभर काले बादलों का डेरा रहा। बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलजमाव हो गया।

तेज हवा चलती रही। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार कई इलाकों में तेज आंधी व वज्रपात की संभावना है। बताया गया है कि वैशाली, दरभंगा व मधुबनी जिलों में अति भारी वर्षा हो सकती है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, शिवहर व सारण में भारी वर्षा हो सकती है।

बाकी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वर्षा के दौरान हवा तेज चल सकती है और वज्रपात की संभावना भी बनी है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30-32 व न्यूनतम 24-26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन आठ से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पुरवा चल सकती है।