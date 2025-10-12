Language
    Muzaffarpur News: शहर में हाई अलर्ट बेअसर: मिठनपुरा में 5 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती, बैंककर्मी को धक्का देकर लूटा

    By Aakash Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:43 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाई अलर्ट के बावजूद, मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बैंककर्मी से सवा पांच लाख की लूट हुई। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित बैंककर्मी ने बताया कि वह सीएसपी से रुपये लेकर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने घेरकर लूटपाट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शहर में हाई अलर्ट, फिर भी मिठनपुरा में पांच लाख की लूट। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला अलर्ट पर है। निषेधाज्ञा लागू है और अर्द्धसैनिक बलों व जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    इसके बावजूद इन व्यवस्था को धता बताकर बदमाशों ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पानी टंकी चौक से सटे चर्च रोड इलाके में शनिवार की रात करीब 10 बजे हथियार के बल पर बैंककर्मी सीके जैन से करीब सवा पांच लाख रुपये लूट लिए।

    विरोध करने पर बदमाशों ने उनसे मारपीट की। धक्का देकर उन्हें स्कूटी से गिरा दिया। इसमें वह घायल हो गए। वारदात को अंजाम देकर स्कूटी व बाइक सवार चारों बदमाश गोशाला रोड पीएनटी चौक की ओर भाग निकले।

    शोरगुल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटी। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी लेकर यह टीम वहां से निकल गई। इसके बाद एएसपी वन और मिठनपुरा थानाध्यक्ष दल -बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की।

    आसपास के घरों में लगे सीसी कैमरे को खंगाला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज को खंगालकर बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

    पीड़ित बैंककर्मी ने बताया कि वह पंकज मार्केंट की पीएनबी शाखा में तैनात हैं। पुत्र सौरभ जैन का इस्लामपुर में सीएसपी है। करीब नौ वर्षों से सीएसपी का संचालन करते हैं।

    शनिवार को बैंक बंद होने के कारण सीएसपी में आए रुपये को थैले में रखकर वह रात 9:20 बजे इस्लामपुर से निकले। स्कूटी पर दो थैले रखे थे। एक में फिनाइल और दूसरे में रुपये था।

    पानी टंकी चौक से आगे चर्च रोड में जाने पर जगदीशपुरी लेन के मुहानी के समीप इंडीकेटर देकर स्कूटी को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में पीछे से आए एक स्कूटी सवार ने उन्हें रोका।

    इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक बदमाश ने उन पर हथियार तान दिया। रुपयों से भरा थैला लूटने की कोशिश की। स्कूटी के आगे बैठे बदमाश ने उनके स्कूटी के हुक में टांगे गए थैले को निकालना चाहा।

    इस पर वह उसका हाथ पकड़ लिए। इसके बाद स्कूटी के पीछे बैठा बदमाश ने कमर से पिस्टल निकालकर उनके सीने में सटा दिया। कुछ ही सेकेंड में पीछे से एक और बाइक सवार दो बदमाश आ गए।

    इसके बाद चारों ने मिलकर उनके साथ मारपीट कर धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। फिर स्कूटी में टांगे गए फिनाइल व नकदी से भरे दोनों थैले को लूट लिए। लूट के बाद चारों बदमाश तेज रफ्तार में गोशाला रोड पीएनटी की ओर भाग गए।