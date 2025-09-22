Muzaffarpur News: सीएम नीतीश ने दी सौगात, बागमती नदी पर बनेगा शानदार पुल ओर 21 किलोमीटर लंबी सड़क
मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 814.22 करोड़ की इस परियोजना में 21.30 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनेगी। पुल बनने से मुजफ्फरपुर दरभंगा सीतामढ़ी के लोगों को फायदा होगा। औराई के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को मुजफ्फरपुर जाने में 55 की जगह अब सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर/औराई। दशकों का इंतजार अब शीघ्र समाप्त होगा। औराई के लोग बागमती नदी के ऊपर से आवागमन कर सकेंगे। कल तक जो लंबी दूरी घूमकर या पीपा पुल के सहारे आवागमन करते थे, वे अब उच्चस्तरीय पुल से आनाजाना करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना का आनलाइन शिलान्यास किया।
पुल के साथ गरहा-हथौड़ी-अतरार-बभनगामा-औराई तक 21.30 किलोमीटर लंबी सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 814.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिलान्यास के अवसर में समाहरणालय में डीएम सुब्रत कुमार सेन समेत अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे।
बताया गया कि औराई में बागमती नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा इस मार्ग में पांच छोटे पुल और 12 पुलिया का निर्माण होगा। औराई बायपास की भी 1.02 किलोमीटर लंबाई इसमें शामिल है। परियोजना के लिए 13.756 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस सड़क की चौड़ाई करीब 10 मीटर से अधिक होगी।
इस परियोजना को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए संवेदक तय कर दिया गया है। डीएम ने बीएसआरडीसी के डीजीएम को कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। ताकि जिले की जनता को शीघ्र इसका लाभ मिल सके।
सड़क बन जाने से होंगे अनेक लाभ:
समय, दूरी और ईंधन की बचत के साथ उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस पुल और सड़क के निर्माण से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी एवं आसपास के जिलों का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। अभी बागमती नदी पार करने के लिए लोगों को 30-40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की हानि होती है। बाढ़ के समय राहत एवं बचाव कार्य और तेजी से हो सकेंगे।
स्थानीय उद्योग, निवेश, छोटे व्यवसाय, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पर्यटन को नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। औराई उत्तरी क्षेत्र के लोगों को मुजफ्फरपुर जाने मे करीब 55 किलोमीटर की जगह मात्र 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा।
इससे औराई, रुन्नीसैदपुर, पुपरी, नानपुर समेत अन्य प्रखंडों के करीब पांच लाख लोगों के आवागमन मे सुविधा होगी। औराई दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को भी प्रखंड मुख्यालय जाने मे 15-20 किलोमीटर की जगह पांच किलोमीटर हो जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।