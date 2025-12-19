Language
    ऑटो-ई-रिक्शा के नए रूट का ट्रायल, मुजफ्फरपुर में शनिवार से लागू होगा संशोधित ट्रैफिक सिस्टम

    By Md Samsad Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    Auto e rickshaw new route Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर में ऑटो-ई-रिक्शा के नए ट्रैफिक रूट का ट्रायल शनिवार से शुरू होगा। शहर को तीन जोन में बांटकर ऑटो और ई ...और पढ़ें

    Muzaffarpur traffic plan: शत प्रतिशत लागू करने के लिए प्रशासन से दस दिनों की मांग की गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur auto e rickshaw route: शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से ऑटो और ई-रिक्शा के लिए तय किए गए नए रूट प्लान का ट्रायल गुरुवार को किया गया।

    प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शनिवार से यह नया ट्रैफिक प्लान औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत पूरे शहर को अलग-अलग जोन में बांटकर करीब 4,500 ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा।

    रेलवे स्टेशन के आसपास किए गए ट्रायल के दौरान एसडीओ पूर्वी, नगर निगम के अधिकारी तथा मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एआर अन्नू और महासचिव मो. इलियास इलू मौजूद रहे।

    ट्रायल में शामिल ऑटो-ई-रिक्शा पर उनके संबंधित जोन, रूट कोड और निर्धारित रंग अंकित किए गए थे। अधिकारियों ने चालकों को नए रूट, संचालन की शर्तों और नियमों के उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी दी।

    ऑटो यूनियन की ओर से प्रशासन से यह अनुरोध किया गया कि सभी वाहनों पर जोन, रूट और पंजीकरण संख्या अंकित करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में वाहनों पर यह कार्य पूरा करने में समय लगेगा।

    उन्होंने बताया कि शनिवार से नए रूट के अनुसार परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने के लिए दस दिनों का समय मांगा गया है।

    जोन-1 (ऑरेंज जोन)

    इस जोन में बैरिया, ब्रह्मपुरा, जूरन छपरा, कंपनीबाग, सरैयागंज टावर, जेल चौक, अखाड़ाघाट, सिकंदरपुर, करबला और रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग शामिल हैं। अलग-अलग रूट कोड के तहत इन मार्गों पर कुल 1,300 से अधिक ऑटो-ई-रिक्शा का संचालन प्रस्तावित है।

    जोन-2 (पर्पल जोन)

    यादव नगर, माड़ीपुर, इमलीचट्टी, जूरन छपरा, अघोरिया बाजार, मिठनपुरा, गोबरसही, रामदयालु और रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले मार्ग इस जोन में शामिल किए गए हैं। यहां विभिन्न रूट कोड के अंतर्गत करीब 1,500 ऑटो-ई-रिक्शा चलेंगे।

    जोन-3 (लाइट रेड जोन)

    मिठनपुरा, हरिसभा चौक, पानी टंकी, पक्की सराय, जेल चौक, मुशहरी, बेला आश्रम और हाथी चौक को जोड़ने वाले मार्ग इस जोन के अंतर्गत आएंगे। यहां लगभग 1,000 ऑटो-ई-रिक्शा के संचालन की अनुमति दी गई है।

    जोन-4 (फ्री जोन – लाइट ब्राउन)

    जीरोमाइल, बैरिया, भगवानपुर, रामदयालु, कच्ची-पक्की और बखरी क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्गों को फ्री जोन घोषित किया गया है। इस जोन में करीब 300 ऑटो-ई-रिक्शा संचालित होंगे।

    प्रशासन का कहना है कि जोन और रूट आधारित व्यवस्था लागू होने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम परिवहन सुविधा मिल सकेगी। नियमों का पालन न करने वाले चालकों के खिलाफ जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।