मुजफ्फरपुर में कलर कोडिंग के साथ ऑटो परिचालन शुरू, जनवरी से नियम तोड़ने पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Auto Route: शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार से ऑटो एवं ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग और रूट निर्धारण व्यवस्था का ट्रायल रन शुरू किया गया।

मुजफ्फरपुर जंक्शन स्थित ऑटो स्टैंड से जिला पदाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर इस व्यवस्था का शुभारंभ किया।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शुरुआती दो सप्ताह ट्रायल अवधि रहेगी। इस दौरान व्यवस्था की व्यवहारिक चुनौतियों की पहचान कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

जनवरी के पहले सप्ताह से निर्धारित रूट, रंग कोड या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो-ई रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नई योजना के तहत कुल 4800 ऑटो एवं ई-रिक्शा को कलर कोडिंग के दायरे में लाया गया है। इनमें से 4200 वाहनों के लिए निश्चित रूट तय किए गए हैं, जबकि 600 ऑटो को रिजर्व श्रेणी में रखते हुए सफेद रंग के साथ फ्री जोन में रखा गया है।