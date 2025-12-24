Muzaffarpur News: एटीएम से 25 लाख चोरी की एसपी ने की समीक्षा, हरियाणा जाएगी टीम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कच्ची पक्की में पिछले सप्ताह एसबीआइ की एटीएम को काटकर 25 लाख सात हजार दो सौ रुपये चोरी मामले में जांच-दर-जांच 10 दिनों बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मंगलवार को सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने इस मामले की समीक्षा की। इसके बाद वैज्ञानिक जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। अब तक की जांच में हरियाणा के गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। इसके लिए हरियाणा में कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। डीआइजी से आदेश प्राप्त होने के बाद विशेष टीम हरियाणा जाएगी।

सिटी एसपी ने कहा कि इस केस की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति तैयार की गई है। जल्द ही एक टीम हरियाणा जाएगी। बता दें कि घटना के बाद गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने झारखंड समेत कई प्रदेशों की पुलिस से संपर्क की थी। इन जगहों पर छापेमारी भी की गई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली थी।

इसके अलावा अलग-अलग टीमें दानापुर, सोनपुर समेत कई जिलों की पुलिस से संपर्क कर सीसी कैमरे के वीडियो फुटेज से मिलान किया था। पुलिस द्वारा पटना, दरभंगा व समस्तीपुर हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे सीसी कैमरे के फुटेज भी खंगाले गए थे। इसमें बदमाशों की कार की तस्वीर कैद मिले थे। हाईवे के रास्ते बदमाशों के भागने की बात सामने भी आई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।