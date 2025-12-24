Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News: एटीएम से 25 लाख चोरी की एसपी ने की समीक्षा, हरियाणा जाएगी टीम

    By Sanjiv Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:57 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एटीएम से 25 लाख की चोरी के मामले में एसपी ने समीक्षा की है। पुलिस टीम अब हरियाणा जाएगी और मामले की जांच करेगी। एटीएम चोरी की घटना के बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कच्ची पक्की में पिछले सप्ताह एसबीआइ की एटीएम को काटकर 25 लाख सात हजार दो सौ रुपये चोरी मामले में जांच-दर-जांच 10 दिनों बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

    मंगलवार को सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने इस मामले की समीक्षा की। इसके बाद वैज्ञानिक जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। अब तक की जांच में हरियाणा के गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। इसके लिए हरियाणा में कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। डीआइजी से आदेश प्राप्त होने के बाद विशेष टीम हरियाणा जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिटी एसपी ने कहा कि इस केस की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति तैयार की गई है। जल्द ही एक टीम हरियाणा जाएगी। बता दें कि घटना के बाद गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने झारखंड समेत कई प्रदेशों की पुलिस से संपर्क की थी। इन जगहों पर छापेमारी भी की गई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली थी।

    इसके अलावा अलग-अलग टीमें दानापुर, सोनपुर समेत कई जिलों की पुलिस से संपर्क कर सीसी कैमरे के वीडियो फुटेज से मिलान किया था। पुलिस द्वारा पटना, दरभंगा व समस्तीपुर हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे सीसी कैमरे के फुटेज भी खंगाले गए थे। इसमें बदमाशों की कार की तस्वीर कैद मिले थे। हाईवे के रास्ते बदमाशों के भागने की बात सामने भी आई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

    बता दें कि पिछले सप्ताह शुक्रवार को देर रात कार सवार बदमाशों ने एटीएम को काटकर 25 लाख रुपये की चोरी कर लिए थे। बदमाश लग्जरी कार से कच्ची पक्की चौक होते हुए हाईवे के रास्ते भाग निकले थे। इसके अलावा तीन वर्षों के भीतर जिले के विभिन्न इलाकों से एटीएम से चोरी की नौ घटनाएं हो चुकी हैं। इन सभी मामलों में भी पुलिस पूरी तरह विफल साबित हो रही है।