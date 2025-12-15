ATM से 25 लाख की चोरी के केस में पुलिस कहां तक पहुंची? जानिए पूरी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।। ATM robbery CCTV investigation: रात्रि गश्ती व्यवस्था को धता बताकर शातिर बदमाशों द्वारा सदर थाना के कच्ची पक्की इलाके में एसबीआइ की एटीएम को काटकर 25 लाख सात हजार दो सौ रुपये चोरी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी कर ली है। मामले की जांच व गुत्थी सुलझाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है।

ये टीम सीसी कैमरे के वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई में जुटी है। इसके लिए अलग-अलग टीम बनाकर पटना, दरभंगा व समस्तीपुर हाइवे के टोल प्लाजा पर लगे सीसी कैमरे को खंगाला गया। पुलिस का कहना है कि फुटेज में बदमाशों के कार के तस्वीर कैद है।

हाइवे के रास्ते बदमाश के भागने की बात सामने आ रही है। सूचना के आधार पर पटना व दानापुर पुलिस से विशेष टीम ने संपर्क किया है। वहां पर पूर्व की घटनाओं का फुटेज से बदमाशों का मिलान किया जा रहा है।

इसके अलावा बिहार के कई जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है। क्योंकि एटीएम से चोरी की घटनाएं पूर्व में कई जिलों में हो चुकी है। दूसरी ओर वरीय पुलिस अधिकारियों के स्तर से झारखंड, यूपी, दिल्ली व हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया गया है।

आशंका जताई जा रही कि अंतरराज्जीय गिरोह के बदमाश भी इसमें शामिल है। इसके मद्देनजर दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर हाल ही में जेल से निकलने कई संदिग्धों से भी पुलिस ने पूछताछ की।