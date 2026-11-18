जागरण टीम, मुजफ्फरपुर/बेतिया। ठंड की दस्तक के साथ ही मुजफ्फरपुर शहर और जिले के ग्रामीण इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बुधवार की सुबह अहियापुर थाना इलाके के झपहां, बखरी, पहाड़पुर समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों समेत आसपास के क्षेत्र घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटे नजर आए।

धुंधली सुबह ने जहां एक ओर कुदरत की अनूठी खूबसूरती बिखेरी, वहीं दूसरी ओर बढ़ी हुई कनकनी ने लोगों को गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। वापस लौटा गुलाबी ठंड का एहसास सुबह आंख खुलते ही ग्रामीणों को चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दिया। केवटसा गांव के खेत-खलिहानों, पेड़ों और पगडंडियों पर जमी ओस की बूंदों और धुंध ने वादियों जैसा मनमोहक नजारा पेश किया।

स्थानीय लोगों और युवाओं ने इस प्राकृतिक सुंदरता का खूब आनंद लिया और सुबह की सैर पर निकले लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखे। फोरलेन पर रेंगते नजर आए वाहन कोहरे का असर यातायात पर भी साफ देखने को मिला। दृश्यता (विजिबिलिटी) कम होने के कारण मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन और ग्रामीण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। चालकों को दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर सफर करना पड़ा।

सुबह-शाम बढ़ी कनकनी मौसम के इस बदलाव के साथ ही सुबह और शाम के समय ठंड में इजाफा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग और बच्चे सुबह की धूप निकलने तक अलाव तापते नजर आए। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की किरणों ने कोहरे की चादर को चीरना शुरू किया, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली।