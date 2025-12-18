मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण का कहर, एक्यूआई 307 के खतरनाक स्तर पर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ठंड बढ़ने के साथ ही शहर का प्रदूषण स्तर बढ़ने लगा है। बुधवार को शहर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वायु की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में रिकार्ड की गई।

शहर के एक्यूआइ दिन में 307 रिकार्ड किया गया। वहीं शहर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में बरकरार है। बुधवार को सबसे अधिक मिठनपुरा इलाके की हवा प्रदूषित रही।

यहां एक्यूआई करीब 10 घंटे तक 300 के पार रिकार्ड किया गया। इसकी तुलना में एमआइटी और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदूषण का स्तर भी गंभीर श्रेणी में था। एमआइटी के आसपास एक्यूआइ 127 दर्ज किया गया।

वहीं कलेक्ट्रेट में एक्यूआई का स्तर 150 था। यह अब भी येलो जोन में है। इस महीने की शुरुआती कुछ दिनों में शहर की हवा रेड जोन में पहुंच गई थी। इसके बाद लगातार एक्यूआइ में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है।