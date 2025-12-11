मुजफ्फरपुर में तापमान गिरते ही बढ़ा वायु प्रदूषण; मिठनपुरा इलाके की हवा सबसे प्रदूषित, 277 पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ठंड के बढ़ने के साथ ही शहर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को मिठनपुरा इलाके में प्रदूषण का स्तर शहर में सबसे ज्यादा रिकार्ड किया गया। यहां की हवा सबसे प्रदूषित श्रेणी में दर्ज की गई है। बुधवार को मिठनपुरा का एक्यूआइ अधिकतम 277 तक पहुंच गया। यह स्थिति दोपहर में हुई।

वहीं दिनभर औसतन एक्यूआइ 200 रिकार्ड किया गया। पीएम-10 की मात्रा 108, एनओ₂ 55 और कार्बन मोनो आक्साइड का अधिकतम स्तर 141 दर्ज हुआ। दूसरी ओर कलेक्ट्रेट इलाके की हवा फिलहाल माडरेट श्रेणी में बरकरार है। यहां का एक्यूआइ 109 रिकार्ड किया गया। वहीं, पीएम-2.5 का अधिकतम स्तर 131, पीएम-10 का अधिकतम स्तर 85 रिकार्ड किया गया है।

दूसरी ओर एमआइटी में लगे स्टेशन के अनुसार यहां की हवा भी माडरेट श्रेणी में रिकार्ड की गई है। एमआइटी और आसपास का एक्यूआइ 109 रिकार्ड किया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में शहर के कई इलाकों में प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। इसका कारण शहर में नाला निर्माण से लेकर अन्य निर्माण कार्य पूरे होना भी बताया जाता है।

सुबह में कुहासा, दिन में रही हल्की धूप मुजफ्फपुर में सर्दी के साथ-साथ कुहासा छाने लगा है। भोर में कुहासा का प्रभाव अधिक होने से इसका प्रभाव आम जनजीवन पर ज्यादा पड़ रहा है। लगातार दूसरे दिन कुहासा छाए रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई।

सुबह करीब 10 बजे तक कुहासा का प्रभाव रहा। इसके बाद धीरे-धीरे मौसम साफ हुआ। दिन में हल्की धूप निकली। इसके बाद भी ठंड से राहत नहीं मिली। फिलहाल सुबह व शाम ठंड की अनुभूति हो रही है। पछिया चलने से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।

आने वाले तीन से चार दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना है। सुबह में कुहासा छाएगा और दिन में मौसम साफ रहेगा। इधर अधिकतम तापमान 23 से 24 व न्यूनतम नौ से 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना जताई गई है।

पूर्वानुमानित अवधि में पांच से सात किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से पछिया चलेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 25.1 व न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। यह सामान्य से करीब साढ़े तीन डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे में 3.6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से पछिया चली।